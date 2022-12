Temporali e trombe d’aria in Salento, si contano i danni. Ci sono alberi sradicati caduti su auto e abitazioni e altri danni a seguito del nubifragio accompagnato da venti fortissimi che da sabato si sta abbattendo sul Salento e la provincia di Lecce. Il maltempo con piogge abbondanti e raffiche di scirocco continua anche oggi, domenica 4 dicembre.

Nei giorni scorsi era stata lanciata l’allerta gialla su tutta la Puglia e arancione sul Salento e il maltempo è puntualmente arrivato. I comuni più colpiti sono Ugento, Lequile, San Pietro in Lama, Carmiano, Campi salentina e Novoli. Al momento, oltre agli alberi caduti su immobili e automobili, il forte vento ha danneggiato pesantemente anche diverse tensostrutture. Chiuse diverse strade.

I danni provocati dal maltempo nel Salento

Fortunatamente non si registrano persone ferite, ma i danni sono ingenti. In particolare a Novoli la copertura del lastrico solare della Rsa Villa Elena è finita in strada. Danneggiate anche le tensostrutture della Fòcara, la grande piramide composta da fascine di vite a cui, a metà gennaio, viene appiccato il fuoco in onore di Sant’Antonio Abate e che è considerato il più grande falò del Mediterraneo.

I vigili del fuoco Altri del comando provinciale di Lecce e dei distaccamenti locali in vari comuni del basso Salento hanno effettuato numerosi interventi. Hanno rimosso gli alberi abbattuti da acqua e vento e caduti su case, auto e in mezzo alle strade. Ci sono inoltre muretti abbattuti insieme ai segnali stradali e ai pali dell’elettricità. Alcuni scantinati sono stati allagati.

Manduria: Maltempo, disastri nel basso Salento https://t.co/eZUwXj5YUJ — informazione interno (@infoitinterno) December 4, 2022

Danni e disagi anche a Lecce dove un albero è caduto sul recinto della villa comunale, dinanzi a una scuola elementare. Il vento e la pioggia hanno provocato danni anche a Taranto, dove sabato è crollato un ponteggio innalzato per la ristrutturazione di un palazzo in via D’Aquino, di fronte a piazza Garibaldi. La struttura è andata in pezzi e il forte rumore ha spaventato chi era nelle vicinanze. Nella giornata di domenica i vigili del fuoco erano ancora al lavoro.

