Il maltempo non dà tregua all’Italia. Oggi in Lombardia scatta l’allerta meteo rossa, come segnala la Protezione Civile, arancione in altre sei regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto). Allerta gialla, invece, su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell’Emilia- Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, ampie zone della Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.

Maltempo nella notte in Liguria, specialmente sul capoluogo Genova. “La Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante che ha colpito soprattutto il genovesato. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio ligure concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti”, ha riferito il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Maltempo, arriva il ciclone Betty con maltempo e basse temperature

Allagata la stazione di Genova Principe a Genova, dove – fino alle 15 di oggi – è stata diramata l’allerta arancione. Video postati sui social mostrano il fiume d’acqua sulle scale. La massima precipitazione è stata registrata a Genova Castellaccio (Righi) 79mm/1h, 219mm/24h; Genova Bolzaneto 71mm/1h, 160mm/24 h. Lunedì 28 agosto la Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta per maltempo gialla, che è valida dal mattino di domani e per le successive 18-24 ore.

Previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, con grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti anche venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali. La nuova perturbazione è stata chiamata Betty dal Met Éireann, il servizio meteorologico irlandese. Betty è la seconda tempesta che riceve un appellativo dopo quella Antoni di inizio agosto. Gli viene dato nel caso in cui si prevede che causeranno impatti “medi” o “alti”. Da noi in Italia è stata chiamata anche Poppea.

Lunedì 28 il ciclone attraverserà il Centro-Nord con temporali e forti piogge al Nordest e al Centro (specie su Toscana, Umbria e Lazio). Subito dopo verranno colpite le regioni adriatiche centrali, poi la Campania, la Sardegna e la Calabria. Mercoledì 30 il ciclone Betty avrà abbandonato l’Italia.