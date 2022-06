Va a prelevare e viene derubato. Una vicenda clamorosa quella avvenuta a Trieste. Il gruppo di ladri avrebbe agito indisturbato ma le telecamere hanno ripreso tutti i momenti del furto al bancomat. Stando alle immagini pare che si stia diffondendo una particolare tecnica per derubare i clienti durante il prelievo del denaro. Ecco di cosa stiamo parlando.

Tecnica dello sputo per derubare i clienti al bancomat, questa la modalità con cui il gruppo di ladri ha agito a discapito del cittadino intento a prelevare il denaro. Il gruppo di ladri avrebbe preso di mira per lo più anziane donne mettendo in atto la tecnica specifica che avrebbe permesso di agire indisturbati. Ma alla giustizia non si sfugge.





Tecnica dello sputo al bancomat: come funziona?

Tecnica dello sputo: come funziona? Nel momento in cui il cliente è intento a prelevare il denaro, i ladri arrivano alle spalle per poi sputare sullo schermo. E poichè il cliente a quel punto si allontana quasi per istinto, ecco che i ladri afferrano il denaro per poi darsela a gambe.

La vicenda di Trieste, perpetuata in più di un’occasione, finisce con il fermo di una ragazza di 18 anni, rumena e incinta, da parte dei carabinieri di Villa Opicina. La giovane donna faceva parte del gruppo di ladri.

Al contempo però la polizia è ancora impegnata nelle ricerche del resto della banda che ha messo in atto la tecnica dello sputo emersa chiaramente dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Si rimane in attesa di ricevere aggiornamenti sul caso. Nel frattempo occhio alla tecnica dello sputo. Sempre meglio restare vigili.

