Gravissimo incidente in moto, muore giovane di 18 anni: i medici non sono riusciti a salvarlo

Incidente mortale a Taranto. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 19 marzo e purtroppo la vittima è giovanissima. Luca Stranges aveva appena 18 anni ed era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile. L’impatto è avvenuto sulla strada per San Vito, in viale Ionio, alla periferia del capoluogo pugliese.

Dopo aver perduto l’equilibrio il giovane è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è finito sulla pista ciclabile ai lati della carreggiata. Per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito del sinistro. Luca avrebbe compiuto 19 anni a luglio.

A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul luogo dell’incidente sono quindi giunti sia gli agenti della polizia locale sia i carabinieri del nucleo radiomobile. Presente anche il personale medico del 118. I sanitari hanno cercato di rianimare Luca, ma ogni tentativo è risultato inutile. Hanno così dovuto constatarne il decesso.





L’incidente è avvenuto in una zona residenziale di Taranto, a circa dieci chilometri dal centro. Erano circa le 16 di pomeriggio e la strada era trafficata come sempre. Dopo il sinistro la sezione infortunistica della polizia locale ha dovuto interrompere il traffico.

Saranno proprio gli agenti della polizia locale a dover ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita al povero Luca Stranges. E verificare se, eventualmente, ci siano delle responsabilità da parte del conducente dell’auto che ne ha provocato la morte.