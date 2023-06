“Un impatto terribile”. Tamponamento devastante tra mezzi pesanti: paura sulla strada italiana, poi la brutta notizia

Bruttissimo incidente, purtroppo mortale, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 giugno. Il sinistro è avvenuto sull’autostrada A21 in un periodo nel quale come sempre aumenta di molto il traffico e quindi il rischio per gli automobilisti. Le macchine coinvolte stavolta sono almeno quattro. L’incidente è avvenuto al chilometro 142 in direzione Piacenza dopo Castelsangiovanni all’altezza di Fontana Pradosa.

Il bilancio è grave: ad avere la peggio è stato il conducente di un furgone che è morto sul colpo. Un’altra persona, sempre nello stesso veicolo, è rimasta ferita in modo serio. Sul posto sono giunti i mezzi del soccorso 118 e l’elicottero da Bergamo. Sul tratto auostradale interessato dall’incidente il traffico sta subendo un forte rallentamento con lunghe code.

La dinamica dell’incidente sull’A21

Secondo le prime ricostruzioni, dei rilievi si sta occupando la polizia stradale di Alessandria Ovest, tutto sarebbe avvenuto a causa di un tamponamento poco prima delle 18. Un furgone è rimasto schiacciato tra due automezzi pesanti. Al suo interno c’erano due persone, una di loro è morta l’altra è rimasta gravemente ferita.

Diversi i soccorsi giunti sul posto. Oltre all’automedica del 118 di Castelsangiovanni, ci sono anche la Pubbica Assistenza Valtidone e l’equipe medica dell’elicottero del 118 di Bergamo. Presente anche l’auto medica del 118 di Piacenza e i vigili del fuoco di Piacenza e Castelsangiovanni. Questi ultimi sono muniti anche dell’auto gru. Sul posto infine pure la Croce Azzurra di Riccione che stava transitando sull’A21 proprio quando è avvenuto l’incidente.

Come detto l’incidente ha rallentato il traffico e lunghe code si sono formate nei pressi del luogo del sinistro.

