Quello che si vuole evitare è la sostituzione della scheda elettorale. Parliamo del tagliando antifrode sulle schede elettorali che saranno presenti anche durante le elezioni di oggi. Il sistema, che punta a minare la pratica delle sostituzioni, è in vigore dal 2018 e anche per questa mandata è stato confermato dal Ministero degli Interni. C’è da dire tuttavia che non tutti però sono entusiasti di questa decisione, visto che la presenza del tagliando antifrode potrebbe rallentare le operazioni di voto creando delle code.

Soprattuto se l’affluenza ai seggi dovesse essere particolarmente alta. Ma come funziona questa sistema nato per contrastare i brogli? In pratica si tratta di un adesivo di forma rettangolare con stampato un codice alfanumerico univoco apposto su ogni scheda elettorale. Dopo il voto, il tagliando viene rimosso e conservato dagli scrutatori del seggio elettorale prima che la scheda venga inserita nell’urna.

Tagliando antifrode sulle schede elettorali: come funziona

Ora, bisogna tenere a mente che i codici sul tagliando antifrode sono sequenziali; questo rende possibile verificare che non ci siano state alterazioni o sostituzioni nelle cabine elettorali. Non sarà possibile quindi, per un utente x, tirare fuori di nascosto una tessera elettorale precedentemente avuta e già contrassegnata (in cambio di soldi), per poi riportare al malintenzionato la scheda bianca per poi far ripartire l’operazione illecita.

In questo modo, con il tagliando antifrode, viene assicurata maggiore correttezza e sicurezza alle operazioni di voto. Non è la prima volta, come dicevamo: questa misura è stata introdotta dalla legge n. 165 del 2017 e vale solo per le elezioni politiche. Ogni scheda di voto viene munita di tagliando antifrode che ne attesta l’autenticità e ne identifica il numero.

Dopo la votazione, il tagliando viene rimosso e conservato nell’ufficio elettorale di sezione, prima dell’inserimento nell’urna. Se l’elettore consegna una scheda priva del tagliando, con un tagliando danneggiato o non corrispondente a quello iniziale, la scheda viene annullata e l’elettore non è più essere ammesso a votare.

