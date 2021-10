Ha provocato un incidente poi si è tolto i vestiti e si è messo a girare nudo su via del Foro Italico a Roma. È stato denunciato ieri sera per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Augusti fa anche il modello. Ai carabinieri sarebbe arrivata una segnalazione: “Fermato quel pazzo sulla strada bello come il sole”.

Nel frattempo il giovane ha provocato un incidente stradale. Per evitare di investirlo, una Smart è uscita fuori strada capottandosi e automobilista e passeggero, due uomini di 22 e 23 anni, sono finiti in ospedale in codice rosso. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Tante le auto che si sono fermate in strada per soccorrere i feriti e chiamare le forze dell’ordine.

All’arrivo dei carabinieri la sorpresa, quel giovane che camminava nudo per strada non era uno sconosciuto. Si trattava di Sven Augusti, 22 anni, promessa della pallanuoto, ingaggiato per la stagione 2021/2022 dal Lazio Asd. Croato di Rijeka, ha iniziato a giocare con il VK Primorje con il quale ha disputato, oltre al campionato croato, la Regional Liga e la Len Euro Cup.





Sven Augusti è stato raggiunto in strada dai carabinieri del nucleo Radiomobile ma appena è stato fermato ha opposto resistenza e ha anche ferito un militare dell’arma. Adesso si trova anche lui in ospedale, all’Umberto I, sotto osservazione, quando è arrivato era in stato stato alterazione psicofisica.

Acquisto fresco del Lazio Asd, Sven Augusti nello scorso campionato ha messo a segno ben 37 reti. Nato a Rijeka, prelevato dal Primorje, aveva detto all’arrivo a Roma: “Sono felice di essere arrivato in Italia e in un club dal passato glorioso. Iniziamo la stagione con l’obiettivo di salvarci e poi tutto quello che faremo ci servirà per migliorare. Posso promettere che combatterò come un gladiatore nell’acqua”.