Terribile incidente nella prima serata di ieri, intorno alle 21.30, a Rimini: due donne sono state travolte da un suv per una di loro, una 31enne, non c’è stato nulla da fare. Lo schianto si è verificato sulla strada statale 16 in direzione Riccione, all’altezza di Mondo convenienza. Alla guida del mezzo un 60enne di Bellaria che stava accompagnando una persona in ospedale. Da una prima ricostruzione che offre il Resto del Carlino sembra che: “le due giovani erano sul ciglio della strada quando sono state investite”.

>“L’avete notato anche voi?!”. Ilary Blasi e Bastian in vacanza, ma tutti fanno caso a quel dettaglio pazzesco (

E ancora: “Non è ancora chiaro se siano state colpite mentre tentavano di attraversare o se invece stavano camminando lungo la Statale, che in quel tratto è molto buia. Quello che è certo è che l’impatto con il suv è stato violentissimo”. Sotto choc l’uomo alla guida: “Non le ho viste”, pare abbia spiegato alle forze dell’ordine.





Rimini, suv piomba sue due donne: una è morta

Come detto per una 31enne l’impatto è stato fatale. La donna ferita è stata subito soccorsa e stabilizzata sul posto dai sanitari del 118, e poi portata all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Da quanto trapela ha riportato lesioni e fratture: le condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, per fare tutti gli accertamenti e per dirigere il traffico.

La Statale è rimasta aperta, con un restringimento sulla carreggiata dove è avvenuto l’incidente. Nel 2022 sono avvenuti 17.765 investimenti di pedoni (nel 2021 furono 17.164), 48 al giorno, due l’ora, in cui sono morte 485 persone, 325 uomini e 160 donne (nel 2021 furono 471, 330 uomini e 141 donne).

Il dato è in aumento del 3% rispetto al 2021 e del 18,6% sul 2020, l’anno di esplosione della pandemia, quando furono 409, mentre diminuiscono del 9,2% rispetto al 2019 – prima del Covid – quando morirono 534 pedoni. I dati sono nel sesto Rapporto annuale sugli incidenti con pedoni preparato dall’Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale, grazie ai dati Aci-Istat.