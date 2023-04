Paura tra gli automobilisti in superstrada, le immagini choc. Da non crederci eppure la vicenda è accaduta realmente e precisamente lungo sull’Autopalio, raccordo autostradale Firenze-Siena, diramazione dell’autostrada A1 in Toscana, all’altezza dello svincolo di Monteriggioni, in provincia di Siena. Un imprevisto che ha messo in allarme i conducenti dei mezzi quando hanno visto l’animale procedere “contromano” sull’asfalto.

Cavallo contromano in superstrada, paura e stupore tra gli automobilisti. Erano circa le 10 del mattino quando il cavallo è stato avvistato proprio lungo i bordi dell’autostrada. L’animale stava procedendo contromano rispetto al senso di marcia dei mezzi: i conducenti non credevano ai loro occhi. La scena è stata immortalata da una telecamera montata sul cruscotto di una vettura di passaggio. Ovviamente le immagini, poi riversate sui social, non potevano che diventare virali.

Cavallo contromano in superstrada, paura e stupore tra gli automobilisti: il video choc

Non appena avvistato il cavallo, i conducenti dei mezzi sono letteralmente caduti nel panico. Brusche frenate o ancora cambi veloci di corsia: chi si è trovato a bordo dei mezzi non avrebbe mai potuto immaginare si ritrovarsi davanti un cavallo in autostrada visibilmente impaurito. L’animale, infatti, procedeva vicino al guardrail spartitraffico tre le due carreggiate e ovviamente i conducenti dei mezzi hanno dovuto evitare tanto un impatto con il cavallo quanto quello tra i mezzi stessi in corsa.

Nel giro di poco tempo, tra lo stupore e la paura degli automobilisti, hanno cominciato a sopraggiungere svariate segnalazioni alle forze dell’ordine. Immediato dunque l’arrivo della polizia municipale di Monteriggioni sul posto. Ma non appena giunte le pattuglie, il cavallo ha ben pensato di ‘togliere il disturbo’ e procedere verso un campo adiacente la superstrada.

Ovviamente l’animale è stato poi ritrovato e riconsegnato al legittimo proprietario mentre lungo l’autostrada, fortunatamente, non sono stati registrati incidenti. Ma perché il cavallo ha raggiunto l’autostrada? Secondo quanto emerso, l’animale sembra abbia deciso di fuggire dalla tenuta recintata in zona Castellina Scalo.