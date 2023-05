Morte di Veronica Amistadi, cosa è successo prima del gesto estremo. Una mamma di 41 anni ha deciso di togliersi la vita precipitando per 90 metri giù dal ponte di Mostizzolo di Cles in Val di Sole in Trentino. Il corpo della donna è stato così inghiottito dalle acque del torrente Noce. Ma Veronica non era da sola. Con la donna anche il figlio di quasi 4 anni. A chiamare i soccorsi è stato un passante, trovatosi sul posto poco dopo l’una di notte tra la giornata di venerdì e quella di sabato. Il testimone ha scorto l’auto abbandonata sul cavalcavia ancora con i fanali accesi e la portiera aperta. Non appena arrivati sul posto lo scenario non è stato quello sperato: mamma e figlio sono stati dichiarati deceduti.

Suicidio di Veronica Amistadi e del figlio piccolo di 4 anni, cosa è successo prima del gesto estremo. Veronica era una splendida donna di 41 anni e si occupava di marketing internazionale per alcuni marchi e ricopriva il ruolo di dirigente in un’azienda farmaceutica. Sulla tragedia è intervenuto il sindaco di Sella Giudicarie, Franco Bazzoli, ai microfoni del Tgr Rai: “una tragedia veramente senza spiegazione”, ricordando Veronica come “una ragazza a cui non mancava niente. Il suo è un gesto che non mi spiego, la conoscevo benissimo”.

La donna, originaria di Roncone, era residente a Trento. E ancora la testimonianza del sindaco: “L’ho vista qui domenica scorsa con il suo bambino. Quando i carabinieri mi hanno chiamato questa mattina dicendomi il nome, non ho pensato che potesse essere lei, lo escludevo completamente”. Veronica era anche mamma di un bimbo che avrebbe compiuto tra non molto 4 anni, separata da un anno dal padre del figlio con cui, secondo quanto si apprende, Veronica intesseva rapporti civili. E sabato sera il bimbo aveva trascorso del tempo con il padre, per poi essere riaccompagnato dalla mamma all’orario accordato con l’ex. Cosa ha spinto Veronica al malsano gesto?

Al momento del ritrovamento, dentro l’auto gli agenti hanno rinvenuto l’agenda della donna e un biglietto. Ma ancora più esaustiva una lettera trovata nell’abitazione della vittima insieme ad alcune fotografie, ma non solo. Veronica sembra aver voluto lasciare a vista anche la password del suo pc, da cui ha inviato la lettera a diverse testate trentine. Dalle parole scritte si apprende che per Veronica il figlio rappresentava “la cosa più preziosa”.

Una grande delusione sembrava attraversare il cuore di Veronica, quella in merito alla relazione giunta al capolinea con il nuovo compagno, uomo con cui Veronica sperava di diventare nuovamente mamma. Eppure nessuno aveva percepito tale ombra dentro Veronica. A testimonianza di ciò le parole della sorella con cui Veronica aveva parlato al telefono poco prima di mettere in atto la tragedia. Sembra che le due avessero semplicemente preso accordi in merito a una giornata da trascorrere in famiglia presso il lago di Garda.