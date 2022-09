Suicida a 12 anni. La tragedia si è consumata in una casa di Conegliano, in provincia di Treviso, dove una bambina è stata trovata senza vita dai genitori. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, la 12enne proveniva dai paesi balcanici e si trovava in Italia da soli due mesi.

La bambina era figlia di due persone che abitavano già in Italia e sono ben integrate nella comunità. La 12enne aveva iniziato la scuola da soli cinque giorni e secondo quanto riportano le fonti pare che nessuno si potesse immaginare una cosa del genere. Forse, almeno questa è una prima ricostruzione, alla base dell’estremo gesto potrebbero esserci qualche episodio di bullismo.

Suicida a 12 anni bambina a Conegliano: famiglia sotto choc

La scoperta della vittima, morta suicida a 12 anni, è avvenuta nella sua abitazione ed è stata stata fatta dai suoi genitori. Immediata la telefonata ai numeri di emergenza e sul posto, in pochi minuti, sono arrivate le ambulanze del 118 con i medici e gli infermieri. L’equipe del 118 ha provato a rianimare la bambina ma ogni tentativo è risultato vano.

Dopo aver praticato il massaggio cardiaco, l’equipe medica si è dovuta arrendere e constatare il decesso della bambina. Sconvolti i genitori, che non riescono a darsi una spiegazione per l’estremo gesto della loro figlia, arrivata da loro in Italia da appena due mesi. Ora non resterà capire cosa sia maturato di tanto angosciante nell’anima dell’adolescente, tanto da spingerla a compiere un gesto così tragico.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso. Informata anche la Procura di Treviso, che ha avviato le indagini per capire cosa ci possa essere alla base dell’estremo gesto della bambina, morta suicida a soli 12 anni. Due anni fa un episodio simile si era verificato a Bologna, dove una bambina di 12 anni era morta suicida. La giovane si era tolta la vita buttandosi dalla finestra della sua cameretta, al quarto piano di un palazzo in zona San Donato.