Studentessa si lancia dal secondo piano, bidello eroe la salva. Incredibile quanto accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 16 ottobre, nell’istituto Pellati di Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La notizia sta rapidamente facendo il giro del web, ma cosa è successo? Andiamo a scoprirlo insieme. Nella mattinata, intorno alle 9:30, improvvisamente e per ragioni al momento ancora sconosciute, una ragazza che si trovava a scuola è andata verso la finestra dell’aula e ha iniziato a scavalcarla.

Ovviamente subito i compagni hanno iniziato ad urlare. Qualcuno ha cercato anche di fermare la ragazza. Nel frattempo sotto la finestra si è formato un gruppo di persone composto anche da personale dell’istituto. Sono stati momenti concitati durante i quali c’era chi urlava e chi cercava di trattenere la ragazza. Poi all’improvviso la giovane è caduta.

Studentessa si lancia dal secondo piano, salvata dal bidello

Avrebbe potuto essere una tragedia. Invece l’intervento di Franco Rotunno, da molti soprannominato il “bidello eroe”, ha salvato la vita della ragazza. L’uomo, quando ha sentito le urla, si è precipitato sotto alla finestra. Poi quando ha visto la studentessa cadere non ha esitato ed è riuscito ad afferrarla al volo. La giovane è finita sopra l’uomo e l’impatto è stato così fortemente attutito.

Entrambi sono stati portati all’ospedale di Nizza, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Nelle ultime ore stanno emergendo ulteriori dettagli sull’accaduto: la ragazza sarebbe un soggetto fragile, ospite di una comunità della zona. La giovane è entrata per prima in classe, ha aperto la finestra ed è salita sul davanzale con l’intento di lanciarsi di sotto. Poi si è gettata e fortunatamente Franco Rotunno l’ha presa al volo evitandole di schiantarsi sul marciapiede.

L’uomo ha raccontato a La Stampa: “Sono scosso ed emozionato. Appena ho avvertito le urla di una docente in cortile sono uscito di corsa e ho visto la ragazza in piedi sul davanzale. Speravo cambiasse idea invece si è lanciata, così mi sono messo in traiettoria e ce l’ho fatta, l’ho agguantata. Sono felice e allo stesso tempo rattristato per il fatto accaduto. Purtroppo non è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere, anni fa assistetti a un tentativo di suicidio che finì tragicamente. Ora sono contento che la ragazza stia bene, è la cosa più importante”.

