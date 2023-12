Studente 15enne accoltellato al petto da un compagno fuori da scuola: è in fin di vita

Dramma all’esterno di un Istituto superiore a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. Subito dopo il termine delle lezioni, intorno alle 14, un 14enne avrebbe aggredito un ragazzo più grande di un anno con un coltello ferendolo: le sue condizioni sarebbero gravissime. Immediata la razione delle istituzioni con una nota del ministro dell’istruzione Pietro Valditara: “Quanto accaduto oggi all’uscita dell’istituto Sergio Atzeni di Capoterra, con il ferimento di un giovane studente, desta grande preoccupazione”.

“Siamo in contatto costante con la direzione scolastica regionale per accertarci delle condizioni del ragazzo ferito e per appurare la dinamica dell’evento. Questo ennesimo fatto di violenza evidenzia ancora una volta la necessità di riportare la cultura del rispetto nelle nostre scuole”.





Cagliari, studente di 14 anni accoltellato fuori scuola: è gravissimo

“Auspico che quanto prima il Parlamento approvi il disegno di legge sul voto in condotta e le misure riparative”, aggiunge. Non è chiaro il motivo dell’accoltellamento, una lite degenerata la pista più probabile. Resta da capire perché il 14enne avesse un coltello con sé. Sotto choc gli altri studenti che hanno assistito alla scena.

A quanto scrive Repubblica: “I militari sono intervenuti vicino alla scuola superiore dove era stato segnalato un accoltellamento tra giovani. Sul posto hanno trovato il 15enne ferito gravemente, che è stato trasportato in pericolo di vita con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, e hanno fermato il 14enne che lo avrebbe colpito al petto con un coltello da cucina”.

L’aggressore ora rischia l’accusa di tentato omicidio. La speranza è che i medici riescano a salvare la vita dell’adolescente. Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più. Il fenomeno della violenza nella scuola sta assumendo caratteri sempre più preoccupanti. Caratteri sui quali sarà opportuno intervenire.