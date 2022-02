Gaetano muore a 42 anni, un malore improvviso. Si accascia davanti agli amici, inutili i soccorsi

Un malore gli è stato fatale durante una battuta di caccia. Nulla da fare per un uomo di 42 anni originario di Gangi, piccolo comune sulle Madonie in provincia di Palermo. All’improvviso si è sentito male e si è accasciato: tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno costatato la morte e i carabinieri. Il medico legale arrivato nella zona ha confermato che la morte è stata causata da un malore improvviso.

Il piccolo comune di Gangi è sconvolto per la notizia della morte di Gaetano Giunta. È successo tutto all’improvviso durante una battuta di caccia. Lo ha stroncato un malore. La procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali. “Ti è sempre piaciuto scherzare, con le tue battute, le tue facce, i tuoi modi che facevano sì che la gente ti amasse nella tua semplicità, nella tua bontà e nel tuo non risparmiarti mai per quella che era una seconda casa per te. Qui con i tuoi amici hai creato un qualcosa che rimarrà per sempre nelle nostre memorie”. Così lo ricorda la Proloco locale in un commosso post su Facebook.

“Oggi lasci un vuoto incolmabile alla tua famiglia e in noi – prosegue il post della Proloco -. Che senso avrà organizzare qualcosa senza te, che rendevi il lavoro più bello? Ricordiamo quando ci dicevi: io sono The Legend! Avevi ragione: come una Leggenda, verrai ricordato anche da chi verrà dopo di noi e ricorderà come Tanino è stato un pezzo fondamentale per la Pro Loco e come oggi ha lasciato un vuoto troppo grande. Ti è sempre piaciuto scherzare, ma questa volta hai fatto le cose serie e non eravamo pronti. Ciao Tanì, che la terra ti sia lieve. Ci mancherai!”.





Sempre a Palermo una quindicenne è deceduta nel sonno. Si chiamava Katia Spataro. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il dramma si sarebbe consumato nel tardo pomeriggio del 30 gennaio: il fratello di Katia è entrato nella sua cameretta per svegliarla ma lei non ha più dato cenni di vita. Forse si è trattato di un infarto o di un malore che non le ha lasciato scampo, ma al momento è troppo presto per dirlo.

Sarà l’autopsia a chiarie le cause della morte della ragazza che frequentava l’istituto Di Vittorio e la parrocchia Maria Santissima delle Grazie in Roccella. “Aveva da poco chiesto il battesimo. Voleva battezzarsi, diventare una cristiana. Stava bene nella nostra comunità”, ha raccontato a PalermoToday padre Ugo Di Marzo.