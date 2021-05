Qualche giorno fa il piccolo Eitan, il sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone, è stato svegliato. Si è trattato di una fase molto delicata poiché il bambino è stato estubato e inizialmente ha anche ripreso conoscenza. Si è salvato, probabilmente, grazie all’abbraccio del padre che lo ha avvolto tra le sue braccia al momento della tragedia. Al fianco del bambino ci sono gli anestesisti e gli psicologi dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Insieme a loro c’è la zia Aya, sorella del padre morto.

Al suo fianco, ci sono gli anestesisti e gli psicologi dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Insieme a loro c’è la zia Aya, sorella del padre morto. Nella tragedia il bambino ha perso i genitori (il papà Amit Biran, 30 anni, e sua madre Tal Peleg, 27 anni), Tom, il suo fratellino di 2 anni, e i due bisnonni, i nonni di Tal, che erano venuti in Italia da Israele per trascorrere alcuni giorni con i bisnipoti.

Ora Eitan si è definitivamente svegliato, sta meglio e ha parlato con la zia Aya, l’unico parente che gli è rimasto al mondo, chiedendo di mamma e papà. Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, sono definite stabili dai sanitari ma la prognosi rimane riservata anche perché il torace risulta ancora contuso e la situazione addominale non permette ancora di rialimentarlo. Pertanto Eitan resterà in Rianimazione ancora qualche giorno.





Quindi la prognosi resta riservata, come riferiscono dalla Città della Salute di Torino, specificando che le sue condizioni sono in miglioramento. Il piccolo è cosciente, ma ha riportato un grave trauma toracico, addominale e diverse fratture agli arti, alcune delle quali molto gravi. Tuttavia il più grande trauma però per Eitan è quello psicologico, dal momento che ha perso tutta la sua famiglia e per questo motivo è circondato da un team di psicologi che lo stanno assistendo in questa fase così delicata. Grazie a loro la zia è stata accanto a lui quando si è svegliato.

Il bambino è in rianimazione, ma i medici hanno fatto sapere che potrebbe essere trasferito a breve nel reparto di degenza dove continuerà le terapie e dovrà comunque sottoporsi ad altri esami viste le condizioni ancora molto gravi. Nel frattempo I nonni e gli zii sono volati in Israele per i funerali della mamma Tal, del papà Amit e del fratellino Tom. Oggi ci saranno anche quelli dei bisnonni Itshak e Barbara, ma poi torneranno tutti a Torino per stargli accanto. Non vogliono lasciarlo solo, non deve sentirsi abbandonato, anche se, per il momento, non sa ancora che tutti i suoi affetti più cari sono scomparsi con il crollo della cabina della funivia.