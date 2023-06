Strage di Novi Ligure, la scoperta dopo 22 anni. Correva il 2001 quando la madre e il fratellino di Erika De Nardo sono stati uccisi a coltellate. Stando alle parole di Erika fornite in un primo momento a ucciderli sarebbero stati due ladri entrati nel loro appartamento del quartiere Lodolino di Novi Ligure, nell’alessandrino, ma come ormai è noto, le cose sono andate diversamente. Erika e il fidanzato Omar, una volta portati in caserma, vengono lasciati soli in una stanza dove non sanno di essere visti e sentiti. I due parlano del delitto e si accordano sulla versione da fornire agli investigatori. Oggi Omar ha 40 anni e su di lui peserebbe un’altra scoperta choc.

Strage di Novi Ligure, la scoperta su Omar Favaro dopo 22 anni. Una storia che al solo pensiero fa ancora rabbrividire e che ha senza dubbio segnato le pagine di cronaca nera nazionale. Nonostante siano trascorsi ormai molti anni, un articolo su Repubblica torna sul caso e diffonde un’ulteriore scoperta. I fatti di cui Omar è accusato dalla Procura di Ivrea risolgono ad alcuni episodi avvenuti prima del 2022, quando l’Italia stava fronteggiando una triste e allarmante pagina di storia, quella della pandemia.

Leggi anche: Vent’anni fa l’atroce delitto di Novi Ligure. Erika De Nardo si è sposata: ecco come è diventata





Strage di Novi Ligure, la scoperta su Omar Favaro dopo 22 anni: “Minacce di morte, botte, soprusi fisici e psicologici”

Stando a quanto si apprende, dopo ripetute minacce e violenze, l’ex moglie di Omar avrebbe deciso di denunciare tutto ai carabinieri: “Minacce di morte, botte, soprusi fisici e psicologici. ‘Ti sfregio la faccia con l’acido’, ‘ti mando su una sedia a rotelle’, ‘ti faccio la festa’. La testa di lei presa per i capelli e avvicinata pericolosamente a un fornello acceso. E un clima di costante paura, controllo, insulti: ‘Fai schifo’, ‘non esci viva da qui’. Oggetti scagliati addosso, cellulari rotti, il divieto di chiamare i carabinieri. La donna ha taciuto a lungo per paura” riporta la testata giornalistica.

“E il tempo le è diventato nemico. La procura di Ivrea ha provato a fermare Omar, chiedendo una misura cautelare: il divieto di avvicinamento per quelle ripetute minacce di morte. Ma il giudice ha detto di no. La coppia, infatti, nel frattempo si è separata e, secondo il magistrato, non c’è più l’attualità del pericolo“. La decisione della procura di Ivrea di apportare una misura cautelare è stata dun que bocciata dal gip, lasciando che gli accaduti vengano posti sul tavolo del Tribunale del Riesame.

In merito ai fatti è intervenuto anche Lorenzo Repetti, avvocato di Omar Favaro, che ha dunque affermato nel corso dell’intervista rilasciata per Repubblica: “l suo passato non c’entra ma continua a perseguitarlo e non deve essere strumentalizzato come invece si sta cercando di fare in una vicenda che guarda caso nasce proprio durante una causa di separazione dove è in discussione l’affidamento della figlia“.