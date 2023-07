Strage in famiglia a Verona nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto gli operatori del 118, la Digos e il sostituto procuratore Carlo Boranga. Ancora da chiarire cosa è successo ma per che, verso le 19, alcuni testimoni abbiano sentito tre colpi esplosi a poca distanza di tempo. A fare la scoperta choc il padre, tornato in casa nel tardo pomeriggio di ieri. Una scena terribile quella alla quale si è trovato di fronte: sul pavimento c’erano i corpi dei due figli.

Si tratta di due fratelli di 28 e 24 anni, Patrizio ed Edoardo Baltieri, sul loro corpo ferite da arma da fuoco. L’ipotesi – informano i media locali – è quella di un omicidio-suicidio. A fare una ricostruzione dettagliata è il Corriere della Sera. Che scrive: “I corpi erano in due stanze diverse. Sulle cause, al momento, gli inquirenti non danno informazioni, stanno lavorando alla ricostruzione dei fatti”.





Verona, omicidio – suicidio: morti due fratelli. I corpi trovati dal padre

E ancora: Sembra che sia stato il fratello maggiore, Patrizio, studente universitario e lavoratore, a sparare al minore, Edoardo. Probabilmente un litigio. Questa tragedia si somma ad un’altra che ha colpito la famiglia Baltieri, cinque anni fa il fratello più vecchio di Patrizio ed Edoardo era morto a causa di una malattia”. Una famiglia, quindi, già duramente colpita dai lutti.

Un trauma che aveva ovviamente sconvolto i genitori, soprattutto il padre, che a fatica nel corso degli anni aveva lottato per riprendersi con il sostegno di amici e conoscenti. I due ragazzi sono morti assieme, a pochi istanti di distanza, probabilmente al culmine di un litigio scaturito per motivi da chiarire. L’omicidio-suicidio nell’appartamento di di via Brigata Piemonte ha suscitato profondo shock a Verona.

I Baltieri sono infatti una famiglia molto stimata. Le indagini sono affidate alla Polizia, coordinate dal sostituto procuratore Carlo Boranga. Come ricorda L’Arena di Verona, Patrizio Baltieri era uno studente universitario e faceva alcuni lavori per mantenersi gli studi. Il fratello Edoardo secondo il quotidiano veronese aveva una vita più movimentata.