Una vera e propria strage familiare è stata compiuta da un uomo nella giornata di mercoledì 27 settembre. Martino Benzi ha ucciso sua moglie, il figlio di appena 17 anni e la suocera prima di commettere il suicidio. Gli omicidi non si sono verificati nello stesso luogo, infatti il 67enne avrebbe prima tolto la vita in casa alla coniuge e all’adolescente, poi solamente in un secondo momento ha deciso di andare ad ammazzare l’altra donna che si trovava in una casa di riposo.

La coniuge si chiamava Monica Berta ed aveva 55 anni, mentre il ragazzo Matteo. La nonna di quest’ultimo era Carla Schiffo di 78 anni. Dunque, Martino Benzi ha ucciso prima moglie e figlio e poi la suocera, infine prima di essere trovato e fermato dalle forze dell’ordine ha compiuto l’estremo gesto. I carabinieri non si sarebbero mai aspettati di trovarsi di fronte ad una vicenda del genere, infatti hanno scoperto per caso che fossero in presenza di una strage.

Martino Benzi ha ucciso moglie, figlio e suocera prima di suicidarsi

I terribili omicidi e il successivo suicidio sono avvenuti nella città di Alessandria. Martino Benzi ha quindi ucciso moglie e figlio nella loro abitazione, prima di accoltellare a morte la suocera 78enne, la quale risiedeva nell’istituto Divina Provvidenza. Anche le altre due vittime sarebbero state uccise a colpi di coltello. I militari hanno prima saputo dell’omicidio dell’anziana, poi avrebbero dovuto annunciare la notizia alla signora Monica, ma non era sul posto di lavoro.

Quando i carabinieri hanno scoperto che pure il 17enne non era andato a scuola nella mattinata del 27 settembre, si sono allarmati e alla fine sono infatti stati trovati i loro cadaveri in via Lombroso, dopo aver sfondato la porta. La Stampa ha poi aggiunto che Benzo, che era un ingegnere, si è tagliato la gola. Un vero e proprio choc per la città piemontese, incredula per un vero e proprio massacro che ancora non ha una motivazione. Saranno i militari a provare a fare chiarezza sul movente.

Sui loro profili Facebook, c’è scritto che Martino Benzi e Monica Berta erano sposati da 19 anni, infatti le loro nozze erano state celebrate nel settembre 2004. Questa la nota della casa di riposo: “Il gesto estremo, violento e inspiegabile avvenuto nel nostro giardino ci ha tutte lasciate sgomente e senza parole. Mentre esprimiamo massima vicinanza e le condoglianze più sincere alla famiglia dei deceduti così profondamente colpita, assicuriamo le nostre preghiere di suffragio e, per quanto di nostra competenza, la totale collaborazione alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria affinché si possa fare presto piena luce su questa dolorosa vicenda”.