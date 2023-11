Ha ucciso il padre 52enne a coltellate, le ragioni per ora sono avvolte nel mistero. Si tratta dell’ennesimo caso di cronaca nera in questo terribile mese di novembre, la tragedia si è consumata a Botricello in provincia di Catanzaro. Ancora da chiarire, come detto in apertura, le cause. Quello che è certo è che l’omicidio si è consumato nell’abitazione dove viveva la famiglia e dove, in quel momento, pare si trovassero solo padre e figlio.

Sarebbero stati diversi i fendenti che Alessio Cosco, 23 anni con sembra dei problemi psichici, avrebbe inferto al padre Francesco, di professione muratore. Il primo a giungere sul posto è stato il medico di famiglia, allertato pare da un congiunto. In pochi minuti sono intervenuti un’ambulanza del 118 e diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina e della Stazione di Botricello.





Botricello, figlio 23enne uccide padre a coltellate

Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso, ma è stato fatto rientrare in sede dal momento che per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli omicidi domestici rappresentano una piaga in cui rientrano anche i femmicidi. Nella maggior parte dei casi, infatti, ad uccidere sono sempre conoscenti: persone di famiglia, partner o ex partner.

Tra il 1° gennaio e il 19 novembre 2023 in Italia sono stati commessi 295 omicidi, di cui 106 con vittime donne. Tra queste, 87 sono state uccise in ambito familiare o affettivo, di cui 55 per mano del partner o dell’ex. I dati sono contenuti nel report del Dipartimento di Polizia criminale presso il ministero degli Interni che viene aggiornato ogni settimana.

Da cui emerge un aumento nel numero degli omicidi rispetto ai 293 registrati nello stesso periodo del 2022, mentre le vittime di genere femminile diminuiscono (nel 2022 sono state 109). Nella settimana tra il 13 e il 19 novembre, sono stati commessi 8 omicidi, in 2 casi le vittime erano donne. Una è stata uccisa in ambito affettivo.