Sono passati poco più di cinque mesi dalla strage di Mestre. Erano le 19.30 circa del 3 ottobre quando un bus carico di passeggeri precipitò dal cavalcavia Rizzardi. Le vittime furono 21. Quindici, invece, i feriti. La maggior parte delle vittime avevano meno di 50 anni ed erano tutte straniere ad eccezione del guidatore italiano. Tra di essi vi sono un neonato di 17 mesi, una bambina di 12 anni e una ragazza minorenne. Nel rivedere le immagini del disastro tornano in mente le parole del governatore del Veneto Luca Zaia.

“I miei della sanità, diciamo i più esperti, che da 40 anni fanno emergenza urgenza, mi dicono di non aver mai visto una tragedia del genere“. La procura di Venezia aveva aperto un’inchiesta. Un mese e mezzo fa era arrivato il risultato sul corpo dell’autista Alberto Rizzotto.





Strage Mestre, il risarcimento per la morte della piccola Charlotte

L’autista che si trovava alla guida del mezzo precipitato il 3 ottobre scorso non aveva avuto un malore prima dell’incidente. Lo ha escluso la perizia sul muscolo cardiaco dell’uomo, dalla quale è risultato che Alberto Rizzotto non aveva problemi al cuore come apprende l’Ansa. Le indagini per accertare eventuali responsabilità vanno avanti, intanto arrivano le prime proposte di risarcimento.

Allianz (la compagnia assicuratrice della società proprietaria del bus precipitato) avrebbe offerto alla coppia di giovani tedeschi, Nico Pierre Volkmann e Maike Annabelle Frommherz, che in quella strage persero la figlioletta Charlotte, di appena 17 mesi, un acconto tra i 200 e i 300mila euro. Una cifra che, riporta il Gazzettino, i legali della coppia avrebbero giudicato insufficiente. La cifra richiesta, sarebbe di alcuni milioni di euro.

“La compagnia, contestualmente alla lettera di offerta dell’acconto, ha scritto anche al Comune a cui chiede il rimborso della stessa somme”. Il motivo? L’assicurazione intende pagare ma non si ritiene responsabile. Allo stato attuale dell’inchiesta, infatti, il responsabile civile dell’incidente è il Comune.