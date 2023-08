L’anticiclone africano Nerone da oggi alla sua massima potenza e ha già stracciato importanti record di caldo, come quello dello zero termico in montagna dove le temperature sono state sempre positive fino a 5328 metri! Questo significa che tutti i ghiacciai alpini si sono fusi. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma un cambiamento epocale con lo zero termico che è salito di circa 300 metri oltre il precedente record in Italia.

Ma tutta la catena alpina ribolle e anche in Svizzera, con 5298 metri, è stato stracciato il precedente primato, dal 1954, anno di inizio rilevazioni con le radiosonde. Fino al weekend Nerone non lascia spazio a speranze di fresco e piogge. Almeno fino a domenica 27 sarà sull’Italia, ma anche su gran parte dell’Europa, dalla Penisola Iberica fin verso il Mar Nero.

Meteo, da lunedì 28 agosto arriva Poppea

Dopo il 27 agosto dal Nord Europa dovrebbe arrivare un fronte freddo sul bacino del Mediterraneo dando vita ad un vero e proprio ciclone (chiamato Poppea). Le regioni del Centro-Nord si verrebbero a trovare in una sorta di “zona di convergenza” a rischio. Uno scontro tra altissime temperature e freddo che potrebbe dare vita a violenti nubifragi e grandinate di grandi dimensioni.

Quindi da domenica i temporali dalle Alpi scenderanno a macchia di leopardo verso le pianure di Piemonte e Lombardia per poi portarsi verso sera e notte anche su quelle del Nordest. A seguire ci sarà il tanto sospirato crollo termico. Le temperature infatti potrebbero perdere, rispetto a questi giorni, anche 12-15°C. Infine, con l’inizio della prossima settimana, l’aria fresca con annessi temporali raggiungerà pure il Centro Italia mentre il Sud rimarrà ancora in attesa.

Giovedì 24. Al nord: caldissimo, afoso e isolati temporali sui confini del Piemonte. Al centro: fino a 39°C in Toscana, sole dappertutto. Al sud: sole e caldo. Venerdì 25. Al nord: tanto sole, tanto caldo. Al centro: sole ovunque, caldo insistente. Al sud: soleggiato. Poi arriverà Poppea, le temperature si abbasseranno e arriveranno piogge violente e grandinate.