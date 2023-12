“Ci ha lasciati per sempre”. Stefano, lo schianto è stato devastante: è morto sul colpo a 20 anni

Tragedia sulla strada, il giovanissimo non ce la fa e muore sul colpo. La sua famiglia piange la dolorosa perdita: il ragazzo stava viaggiando lungo l’autostrada A4, quando poco dopo le 6 è avvenuto uno scontro tra un suv Volkswagen T Roc e un camion. L’incidente drammatico è avvenuto a poca distanza dal casello di Marcallo Mesero, nel Milanese.

Ventenne muore nel drammatico incidente avvenuto all’alba. Purtroppo per il giovanissimo ogni speranza è stata vana: il ragazzo di appena 20 anni è deceduto sul posto a causa del violento scontro avvenuto tra i due mezzi, di cui uno pesante. La vittima si chiamava Stefano Sughi ed era residente a Biella.

Stefano Sughi morto a solo 20 anni, il tragico incidente gli è costato la vita: “Addio Stefano”

A bordo dello stesso mezzo, e alla guida, un amico di Stefano, 21enne, anche lui di Biella, soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo. Resta invece illeso il guidatore del camion. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno condotto allo scontro tra mezzi, ma stando alle immagini l’impatto è stato decisamente violento: infatti la macchina si è trasformata in un ammasso di lamiere.

Sul posto non solo i sanitari del 118 in ambulanza, ma anche un’auto medica e l’elisoccorso. Per Stefano non c’è stato nulla da fare. Il giovane versava in condizioni irreversibili e i sanitari hanno confermato il decesso. Oltre ai sanitari, anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi.

Sembra che l’auto su cui viaggiava la coppia di amici abbia tamponato l’angolo camion causando dunque la tragedia. Estenuanti le operazioni stesse dei soccorritori per estrarre i due ragazzi fuori dalle lamiere della macchina. Si resta in attesa di aggiornamenti per apprendere le situazioni di salute del 21enne.