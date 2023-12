Arriverà in simultanea sui telefoni di diversi milioni di italiani coinvolgendo alcune province di cinque regioni. Chi riceve il messaggio, spiega la Protezione civile sulla sua pagina web ufficiale, non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio che rimanda alla pagina web del sito dove sarà possibile visionare avere più notizie oltre ad un questionario a cui rispondere

Dopo la fase di test tecnologici che si è conclusa lo scorso 13 ottobre coinvolgendo tutte le Regioni e Province autonome italiane, prosegue la sperimentazione di IT-alert. La Direttiva del 7 febbraio 2023 prevede che se la sperimentazione si sarà completata con esito positivo il sistema potrà diventare operativo ed essere impiegato per diverse tipologie di rischio. Si legge sul sito della Protezione Civile come: Il 19 e il 20 dicembre in parte dei territori di cinque regioni, si realizzeranno i test su due rischi specifici.





IT-Alert, test martedì 19 e mercoledì 20 dicembre

Il collasso di una grande diga e incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso. L’attività ha un duplice obiettivo: da un lato sperimentare l’utilizzo di IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio, dall’altro fare un passo avanti nel processo di familiarizzazione con il sistema di allarme pubblico e permettere alle persone di acquisire maggiore confidenza con la ricezione del messaggio per scenari di rischio specifici, con testo declinato in base al rischio e al sito interessato.

Il 19 dicembre sarà dedicato alla simulazione di un incidente rilevante in uno stabilimento industriale e il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente: TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST.

Il 20 dicembre sarà dedicato alla simulazione del collasso di una grande diga e il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente: TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST. I due giorni di test coinvolgeranno zone circoscritte di Puglia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna.