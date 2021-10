Avevamo raccontato questa storia già a fine maggio perché la cosa aveva fatto molto scalpore. Ricorderete infatti della curiosa vicenda di Specchia, paesino di quattromila anime della provincia di Lecce, in Puglia. Qui, durante un matrimonio, un diverbio è finito in rissa con calci e pugni. Protagonisti della lite lo sposo e il testimone, che durante la cerimonia se le sono date di santa ragione.

Ora però, a distanza di qualche mese dall’accaduto di Specchia, emergono particolari inquietanti che avrebbero esasperare la situazione. La notizia aveva fatto rapidamente il giro del paese insieme a un video che ritraeva i due uomini che di picchiavano in strada tra le urla degli invitati e della sposa, incredula. Il motivo del diverbio non era ancora stato raccontato e adesso è appena emerso che il testimone è accusato di violenza sessuale, perché avrebbe palpeggiato la sposa e si sarebbe strofinato sui suoi glutei durante la cerimonia del 29 maggio scorso.

Eppure l’avvocato Walter Gravante, che difende il 26enne di Specchia, ha chiesto al giudice di soffermarsi su alcuni accertamenti: l’ascolto di due testimoni; la visione dei messaggi scambiati fra la sposa e la moglie del testimone in cui si farebbe riferimento solo al parapiglia scoppiato durante la cerimonia ma non ai palpeggiamenti; e la visione di tre video.





Ma cosa è successo? “Durante il pranzo nuziale a Specchia- ha raccontato la sposa a un giornale locale – sono andata vicino al bancone per chiamare mio marito. Una volta arrivata al bancone il testimone, che già da tanto tempo stava lì a bere, mentre ero girata di schiena si mise dietro le mie spalle appoggiando le sue parti intime su di me”.

E ancora: “A quel punto le sue mani mi afferrò il seno, palpeggiandomelo, a tal punto che non riuscivo a liberarmi nonostante io gli dicessi di togliersi”. A detta della donna solo con l’arrivo del marito il testimone avrebbe lasciato la presa permettendo agli sposi di tornare al loro tavolo. Il video che mostra la rissa fuori dal ristorante di Specchia aveva fatto in men che non si dica il giro del web. Una vicenda che, come abbiamo detto, sta prendendo una piega davvero triste.