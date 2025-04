Nelle prime ore del mattino di martedì 22 aprile 2025, un grave incidente ha paralizzato il traffico sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e Frosinone in direzione Roma. Intorno alle 6:30, un mezzo pesante si è intraversato all’altezza del chilometro 636, riversando gasolio sulla carreggiata e costringendo le autorità a chiudere temporaneamente il tratto autostradale. L’incidente ha causato un blocco del traffico con una coda che ha raggiunto i 9 chilometri.​

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 6° tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti diretti verso Roma di uscire obbligatoriamente alla stazione di Cassino, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Frosinone. In alternativa, è stato suggerito di uscire a Ceprano, percorrere la SS6 Casilina e rientrare sulla A1 a Frosinone.​





Incidente a Ceprano, l’ultimo di una lunga serie

Questo incidente si inserisce in un contesto preoccupante riguardo alla sicurezza stradale in Italia. Secondo i dati preliminari dell’Istat relativi al primo semestre del 2024, si è registrato un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (80.057; +0,9%), dei feriti (107.643; +0,5%) e delle vittime entro il trentesimo giorno (1.429; +4,0%) rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, le vittime sulle autostrade sono diminuite del 13,9%, mentre sono aumentate sulle strade urbane (+7,9%) e sulle strade extraurbane (+1,0%) .​

Nel confronto con i primi sei mesi del 2019, le vittime sulle autostrade hanno registrato una diminuzione significativa del 31,9%, mentre sulle strade extraurbane la diminuzione è stata del 4,2%. Al contrario, sulle strade urbane si è stimato un aumento pari all’1,1% . Questi dati evidenziano come, nonostante alcuni progressi, l’Italia sia ancora lontana dagli obiettivi europei di riduzione del 50% del numero di vittime e feriti gravi entro il 2030.​

L’incidente odierno sull’A1 sottolinea l’importanza di continuare a investire nella sicurezza stradale, migliorando le infrastrutture e promuovendo comportamenti responsabili alla guida. Solo attraverso un impegno costante e coordinato sarà possibile ridurre significativamente il numero di incidenti e salvare vite umane sulle strade italiane.