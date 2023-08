Brutto incidente stradale nel pomeriggio di martedì 29 agosto intorno alle 17. Un camion è finito giù dal ponte allo svincolo di Stagno in direzione Livorno. Come riportano i quotidiani locali, dopo la chiamata d’emergenza sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della Misericordia di Antignano che hanno prestato soccorso al conducente rimasto intrappolato nella cabina di guida.

Il soccorso è stato molto difficile, perché gli operatori sono stati costretti a scendere giù al livello del camion finito ribaltato su di un fianco per portare i primi aiuti medici al camionista rimasto intrappolato all’interno del mezzo pesante.

Leggi anche: “Impagnatiello non l’ha uccisa come ha detto”. Giulia Tramontano, la scoperta dai rilievi in casa





Livorno, camion cade da un ponte: ferito il conducente

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Livorno per mettere in sicurezza la strada e coordinare il recupero dell’autista ferito. Le condizioni dell’uomo non desterebbero, per fortuna, particolari preoccupazioni. È stato trasportato all’ospedale ma non avrebbe ferite che metterebbero in pericolo la sua vita.

Come riporta l’Osservatore, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. L’incidente ha causato rallentamenti e disagi al traffico lungo la strada Fi-Pi-Li in direzione Livorno. Sempre oggi si è verificato un brutto incidente a San Marco di Castellabate, in provincia di Salerno. Un camion, per cause da accertare, si è ribaltato, finendo su due auto in sosta. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente portandolo in ospedale e i vigili del fuoco e la polizia municipale. Si indaga, dunque, per ricostruire le cause del sinistro.

Nel primo pomeriggio, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, un altro tir ha perso il suo carico di pomodori, all’altezza di Battipaglia. Sul posto l’Anas, per ripristinare la circolazione regolare e la Polstrada. Nessuna grave conseguenza, ma solo dei rallentamenti al traffico.