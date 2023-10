È pesante il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 10 ottobre, intorno alle 22, a Carchitti, frazione di Palestrina, Roma. Una famiglia distrutta. Madre e padre sono morti, mentre i loro figli, di 6 e 10 anni, sono stati ricoverati in gravissime condizioni all’ospedale. Per cause ancora in fase di accertamento un’Audi ha invaso la carreggiata opposta, scontrandosi con l’utilitaria su cui viaggiava la famiglia. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma, i carabinieri di San Cesareo che hanno eseguito i rilievi e il personale medico e paramedico del 118 con le ambulanze.

Le automobili coinvolte nel sinistro sono state sequestrate, mentre le salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale autopsia. Per la coppia a bordo della Renault Clio non c’è stato purtroppo niente da fare. Troppo forte l’impatto con la potente Audi A6 che ha invaso la corsia e ha preso in pieno l’utilitaria. Marito e moglie sono morti sul colpo e il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il loro decesso.

Palestrina (Roma), incidente tra due auto: morti Alessandra Corradi e Maurizio Ponzo

I bambini, di sei e dieci anni, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù e al policlinico di Tor Vergata dove sono stati ricoverati in prognosi riservata con fratture multiple e politraumi. Il bimbo più piccolo è ricoverato in terapia intensiva pediatrica al Policlinico Gemelli, in prognosi riservata, per politrauma. L’altro si trova al Bambino Gesù.

Meno gravi, ma anche loro in codice rosso per dinamica, le due persone che viaggiavano a bordo dell’altra vettura. In corso anche accertamenti tossicologici per appurare la dinamica dell’incidente. Le vittime si chiamavano Maurizio Ponzo, chef 38enne che lavorava in un ristorante di Zagarolo e la moglie Alessandra Corradi, anche lei 38enne. Sconvolta la città di Zagarolo. Sui social il Comune ha voluto ricordare le vittime: “Una notizia dolorosissima ci ha colto questa mattina. Una tragedia che colpisce la nostra Città e la nostra Comunità. Ci stringiamo profondamente alla famiglia Ponzo e Corradi per la scomparsa di Maurizio e Alessandra”, si legge.

“Maurizio era lo chef del ristorante ‘Il Giardino’ di Zagarolo: proprio nel periodo che anticipava la Sagra dell’Uva, insieme al proprietario del ristorante Daniele Delle Fratte, ci aveva cucinato una ricetta tipica della tradizione culinaria romana. La simpatia e la professionalità di Maurizio ci hanno accompagnato in cucina in un ricordo che rimarrà indelebile per tutti. A Daniele, alla famiglia Delle Fratte, e a tutto lo staff de “Il Giardino” un abbraccio fraterno per la tragica perdita”, ha scritto il sindaco di Zagarolo, Emanuela Panzironi.