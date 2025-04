Dopo giorni di silenzio e una temporanea fuga in Austria, Sebastiano Visintin è tornato a Trieste. Le sue prime parole, intercettate dalle telecamere di “Mattino Cinque News”, sono state semplici ma cariche di tensione emotiva: “Non sto bene, sono tornato ieri”. Un ritorno che coincide con l’esplosione mediatica intorno al suo coinvolgimento nella misteriosa morte della moglie, Liliana Resinovich, caso riaperto a quasi tre anni e mezzo dal tragico evento.

Visintin, che nei giorni scorsi era stato iscritto nel registro degli indagati, aveva lasciato l’Italia dirigendosi in Carinzia, nel sud dell’Austria, apparentemente per prendersi una pausa da una situazione che lo sta consumando. “Sono stato in montagna, sono andato a trovare degli amici e siamo stati un po’ insieme. Poi ho riposato, il tempo era brutto e non ho potuto andare in bicicletta”, ha raccontato ai microfoni del programma di Canale 5. Le sue parole, però, sembrano più che altro il tentativo di ritrovare un minimo di tranquillità in una situazione diventata insostenibile.

Liliana Resinovich, il marito Sebastiano rientra a Trieste: come sta

Quando l’inviata gli ha chiesto se gli mancasse la moglie, Sebastiano non ha esitato a rispondere: “Certo che manca Liliana, manca tanto tanto. Sono quasi tre anni e mezzo che sto vivendo da solo. Non lo auguro a nessuno”. Un dolore che torna ciclicamente anche nei post che l’uomo condivide sui social, dove Liliana resta sempre presente, come un’ombra mai dissolta. Ma è proprio questo legame, unito a nuovi sviluppi investigativi, ad aver riportato il suo nome al centro dell’indagine.

