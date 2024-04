Terribile incidente stradale nella galleria “I Pianacci” della circonvallazione a Montesilvano, in provincia di Pescara. È avvenuto nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 aprile e il bilancio è gravissimo: per due ragazzi non c’è stato niente da fare. Come riporta Loris Zamparelli sul quotidiano IlPescara, l’automobile sulla quale viaggiavano le vittime, un’Alfa Romeo, si è andata a schiantare contro uno spigolo all’interno della galleria dopo aver tamponato un’altro mezzo

L’impatto del veicolo con il muro laterale della galleria i Pianacci è stato devastante e per i due giovani a bordo della vettura non c’è stato niente da fare. Le vittime sono un ragazzo di 23 anni residente a Pescara e una ragazza di 33 anni residente a Montesilvano.

Grave incidente stradale, 26enne morta sul colpo: Debora lascia i genitori e il fidanzato





Incidente nella galleria “I Pianacci” della circonvallazione a Montesilvano, 2 morti

Entrambe le vittime erano originarie della Romania. Il 23enne e la 33enne hanno riportato ferite gravissime e per loro non c’è stato niente da fare, sono morti sul colpo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, che per estrarre i corpi dei due ragazzi hanno dovuto faticare non poco. I cadaveri, infatti, erano incastrati tra le lamiere accartocciate.

Traffico bloccato e congestionato a causa dell’incidente stradale, con i veicoli fatti deviare su altre strade a seconda delle direzioni. L’incidente è avvenuto intorno alle tre di notte; a seguito dello schianto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi e gli operatori del 118 per soccorrere le persone rimaste coinvolte. L’esatta dinamica del sinistro e le cause dell’incidente stradale mortale sono in fase di accertamento.

Del caso si occupa il pubblico ministero Fabiana Rapino. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. La coppia viveva a Montesilvano, in provincia di Pescara, ma come detto proveniva dalla Romania. Per loro non c’è stato niente da fare.