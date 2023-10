L’invasione di cimici da letto a Parigi ha scatenato la psicosi ovunque e visto che la Francia è a due passi dall’Italia, anche nel Belpaese c’è molta preoccupazione per l’arrivo della Cimex lectularius. “Arriveranno anche in Italia?”, è stata la domanda che in questi giorni si sono posti tanti italiani e ora sembra proprio che il fastidioso insetto sia arrivato anche da noi. Nei giorni scorsi qualcuno ha segnalato la presenza dei fastidiosi insetti nel nostro Paese, ma ora sui social una coppia di turisti ha immortalato

Era abbastanza scontato, visto che già per la settimana della moda di Parigi tantissimi italiani hanno preso parte all’evento e hanno preso mezzi di trasporto per rientrare. La presenza delle cimici dei letti è passata infatti dalle abitazioni e hotel ai mezzi di trasporto come metro, autobus, treni e aerei.

Cimici del letto segnalate anche in Italia: ecco dove

In queste ore una coppia di giovani viaggiatori ha lanciato l’allarme nel nostro Paese. “Abbiamo preso un treno notturno diretto a Milano da Monaco di Baviera. Qui siamo stati punti dalle cimici dei letti. E non siamo nemmeno a Parigi”, hanno scritto sui propri profili social i due. A corredo del post anche alcune foto che mostrano le parti del corpo coperte dai pizzichi delle cimici del letto.

“Il treno era sporco. Ma era l’unico mezzo disponibile”, hanno spiegato i due. “Avevamo bisogno di dormire, così abbiamo reclinato i sedili per metterci a riposare”. Una volta arrivati a Milano, la scoperta choc: i ragazzi hanno visto tantissime lesioni della pelle e hanno iniziato a sentire tanto prurito. “Le punture erano ovunque, e peggioravano sempre di più. Joel, che ha dormito con i pantaloncini corti, ha morsi sparsi su tutte le gambe”.

“Abbiamo contattato subito la compagnia ferroviaria. Loro sono stati pronti nella risposta, e hanno immediatamente effettuato un’apposita disinfestazione. Hanno confermato la presenza delle cimici, e ci hanno rimborsato 200 euro. Abbiamo lavato i vestiti a 90 gradi in lavatrice e lasciato i nostri bagagli al sole. Speriamo che adesso sia tutto finito”, hanno spiegato i due turisti. Su Twitter altri utenti hanno segnalato la presenza dei fastidiosi insetti a Milano. Le cimici da letto sarebbero arrivate tramite il collegamento ferroviario con Parigi. Oltre ai materassi, infatti, le cimici possono trovarsi nei sedili dei mezzi per poi spostarsi nei vestiti e nei bagagli.