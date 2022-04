Una vera e propria tragedia ha sconvolto il Piemonte e l’Italia intera. A Dormelletto, in provincia di Novara, una donna di 49 anni è morta in circostanze violente. La vittima si chiamava Sonia Solinas e piano piano stanno emergendo tutti i dettagli di una vicenda sconcertante. Stando a quanto avrebbero stabilito finora i carabinieri, la signora sarebbe stata uccisa dal suo compagno. Lei è stata trovata priva di vita all’interno della loro abitazione e sarebbero state accertate anche le cause del decesso.

Infatti, sempre secondo i militari che sono giunti sul posto dopo che hanno ricevuto la segnalazione, Sonia Solinas sarebbe spirata perché accoltellata più volte. Troppo gravi dunque le ferite riportate dalla 49enne, che non ce l’ha fatta a sopravvivere. La casa in cui è stata fatta la terribile scoperta è situata proprio nel centro del paese novarese, sul Lago Maggiore. E successivamente si è scoperto anche che fine abbia fatto il suo compagno, dopo che l’avrebbe ammazzata in maniera brutale.





Sonia Solinas uccisa dal compagno a Dormelletto (Novara)

Il partner di Sonia Solinas, Filippo Ferrari, aveva 37 anni ed è stato ritrovato morto nelle ore successive all’omicidio. Si sarebbe suicidato buttandosi con la sua automobile dal ponte di San Bernardino, in Verbania. La povera donna lascia un figlio che ha 22 anni. Alcune persone interpellate dopo l’omicidio-suicidio hanno riferito che la relazione sentimentale tra i due non era perfetta. Infatti, quasi tutti l’hanno considerata burrascosa, anche se non ci sarebbero state grida udite dai vicini durante l’assassinio.

Nella casa in cui si è materializzato il delitto di Sonia Solinas i carabinieri sono sempre al lavoro per portare avanti le indagini, mentre stando a ‘Novara Today’ si sono concluse tutte le operazioni che hanno portato al rinvenimento e al recupero del cadavere del compagno. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un elicottero dei pompieri. Pare che i due avessero iniziato la storia d’amore da circa 15 anni. Il sindaco di Dormelletto ha commentato: “Una tragedia, due famiglie conosciute sono distrutte.

Sonia Solinas era originaria della Sardegna. Il proprietario di un locale nel quale lavorava la 49enne si è preoccupato non vedendola arrivare sul posto di lavoro. Ha contattato la madre, che ha fatto la scoperta più brutta, trovando la figlia in una pozza di sangue. Il genitore pare abbia detto, stando a ‘L’Unione Sarda’: “Solamente ieri avevamo riso e scherzato, non ci credo, perché, perché è successo tutto questo?”.

