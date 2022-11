Grossa novità sui sondaggi politici legati ai partiti italiani. Nonostante ormai siano trascorsi quasi due mesi dalle elezioni e si sia formato il nuovo governo di centrodestra con Giorgia Meloni presidente del Consiglio, c’è chi continua a chiedere pareri ai nostri connazionali sulle loro future intenzioni di voto. L’ultimo sondaggio in ordine di tempo è stato fatto da Swg e certifica una situazione sempre più chiara. Anche se qualche sorpresa c’è stata eccome e ha lasciato di stucco diversi esperti in materia.

Stando a quanto rivelato dagli ultimi sondaggi politici sui partiti italiani, non ci sono dubbi sul primato in classifica ma nelle altre posizioni ci sono state delle variazioni senz’altro significative. Un partito in particolare può ritenersi molto insoddisfatto, mentre un altro certamente sta godendo non poco. In seconda piazza c’è anche stato un consolidamento, anche se in terza piazza ce n’è uno che sta lavorando alacremente al fine di ridurre sempre più il distacco e provare ad avvicinarsi al secondo posto.

Sondaggi politici sui partiti italiani: la situazione

Stando ai sondaggi politici sui partiti italiani fatti in questo caso da Swg, non ci sono dubbi sul primo posto di Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia che ha ottenuto un +0,3% ed è ora al 30,4%. Benissimo anche il Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte, che è attualmente al 16,9%, anche se ha perduto lo 0,1. Cerca di risalire la china il Partito Democratico, ora al 16,2% (+0,2%). E la grossa novità è alle loro spalle, con il Terzo Polo di Calenda e Renzi che ha conquistato un risultato lusinghiero.

Delusione per Matteo Salvini e la sua Lega, che è al 7,6% nei sondaggi, ora alle spalle del Terzo Polo che l’ha superata con il 7,9%. Forza Italia di Silvio Berlusconi è invece al 6,4%. Per concludere, Swg ha anche aggiunto che nelle intenzioni di voto degli italiani abbiamo Verdi e Sinistra Italiana al 4%, +Europa al 3%, Italexit all’1,9% e Unione Popolare all’1,5%. Questi sondaggi sono stati pubblicati nella giornata di lunedì 21 novembre e fanno riferimento dunque agli orientamenti di voto dei connazionali.