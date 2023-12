Gravissimo incidente stradale sulle strade bergamasche. Una ragazza di 18 anni, Sofia Bagattini, di Albano Sant’Alessandro, è morta alle 2,30 a Nembro, in località Rinnovata. A bordo della vettura, una Fiat Panda, c’erano cinque giovani: un ragazzo di 18 e uno di 19 anni, poi tre ragazze tra i 17 e i 18 anni. Forse per l’asfalto bagnato, l’auto è carambolata fuori strada e ha sbattuto contro un muretto per poi ribaltarsi.

I ragazzi erano diretti al McDonald’s di Nembro, quando intorno alle 2,30 l’auto è finita contro un muretto. Il botto ha svegliato i residenti, accorsi per aiutare i ragazzi coinvolti nell’incidente. Purtroppo per Sofia non c’è stato niente da fare, i medici hanno provato a rianimarla per diverso tempo ma alla fine si sono dovuti arrendere e constatarne il decesso.

Nembro, auto contro un muretto: Sofia Bagattini muore a 18 anni

I feriti sono residenti a Scanzorosciate, mentre la diciottenne Sofia Bagattini abitava ad Albano Sant’Alessandro. L’auto è finita contro il muro di cinta del perimetro delle Officine della Gavarnia, danneggiando la ringhiera e abbattendo una centralina dell’elettricità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i medici e paramedici del 118 e i carabinieri.

Il personale sanitario ha cercato di rianimare Sofia Bagattini per oltre 30 minuti ma alla fine si è dovuto arrendere. Feriti, non in modo serio, gli amici della 18enne deceduta. I giovani sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al Bolognini di Seriate. La società di pallavolo Gavarno ha scritto un post su Facebook: “Sofia Bagattini del 2005 con noi nel periodo pre covid ci ha lasciati in un grave incidente. Sentite condoglianze ai familiari”.

Sofia si era diplomata e aveva cominciato a lavorare da estetista a Scanzorosciate, dove aveva vissuto prima di trasferirsi con la famiglia ad Albano Sant’Alessandro. “Mi sento come se mi avessero derubato di un bene preziosissimo per la nostra comunità”, ha commentato il sindaco di Albano Gianmario Zanga. A farli eco il collega di Scanzo Davide Casati: “Sono notizie che lasciano senza parole”. Sofia Bagattini lascia la mamma Mara, il papà Roberto, il fratello maggiore Giordano e la sorella gemella Letizia, che sui social ha postato una foto di loro due e la frase: “Vivrò anche per te2.