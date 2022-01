Muore in casa a 23 anni. Sofia si stava preparando per andare a lavoro: lascia una figlia di 2 anni

Un vero e proprio dramma ha sconvolto un’intera comunità. Sofia Costantino è stata trovata senza vita a soli 23 anni all’interno della sua abitazione. Una scoperta che ha lasciato sgomenti davvero tutti. La bruttissima notizia si è verificata nella giornata di giovedì 27 gennaio. La ragazza era già mamma di una bambina di appena due anni, che ha adesso già perso il genitore. Stando a quanto riferito, sembra che a causare il suo decesso sia un malore improvviso che se l’è portata via per sempre.

Sofia Costantino ha lasciato nel dolore più profondo tutta la sua famiglia e il comune di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Era molto conosciuta nel paese siciliano perché lavorava come banconista nel bar ‘Gran Caffè Opera’. Dopo aver saputo della sua dipartita, in tanti si sono riversati sui social network e hanno voluto scrivere messaggi commoventi in memoria della 23enne. Nessuno poteva immaginare un epilogo del genere, visto che aveva ancora una vita intera davanti a sé. Un lutto devastante.

Secondo quanto è stato ricostruito, Sofia Costantino è stata raggiunta purtroppo dalla morte mentre era intenta a prepararsi per recarsi sul posto di lavoro. Il decesso è arrivato dunque improvvisamente, senza alcun preavviso. Tra i tanti messaggi, ecco uno tra i più significativi: “Non so nemmeno da dove iniziare, questa notizia mi ha stravolto la giornata e sicuramente la mia vita. Insieme abbiamo riso, pianto e fatto mille pazzie. Proteggi la tua piccola Carlottina. Riposa in pace e ti prometto che ci incontreremo di nuovo”.





Un altro commento in onore di Sofia Costantino recitava: “Hai lasciato un vuoto incolmabile, ti porterò sempre nel mio cuore e un pezzo te lo sei portato via con te. Prenditi cura di Carlotta anche da lassù, eri una madre stupenda, esemplare, che non ha fatto mai mancare niente alla principessa di famiglia. Ti voglio tanto bene e il mio cuore sa che un giorno riabbraccerai la tua piccola”. E ancora: “Riposa in pace angelo mio, non ti dimenticherò mai e questa che sto facendo è una vera promessa”.

