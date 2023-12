Il Governo Meloni ha annunciato importanti novità per le famiglie in situazioni economiche difficili, e ha introdotto una proroga per la Social Card e un bonus benzina destinato a fornire un aiuto extra durante le festività natalizie. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato che la Social Card, un bonus una tantum di 382,50 euro destinato alle famiglie bisognose, sarà prorogata.

Il beneficio sarà esteso anche a chi non è riuscito a utilizzarlo nei mesi precedenti. A questo importo, inoltre, si aggiunge un nuovo bonus benzina di 77,2 euro, erogato a partire dal 15 dicembre. Il bonus benzina sarà disponibile per i possessori della Social Card e potrà essere utilizzato presso distributori di carburante convenzionati.

Social card, in arrivo ricarica da 460 euro: i requisiti

Dovrebbero esserci anche degli sconti aggiuntivi, forse del 15%, a partire da Capodanno, sempre per i possessori della carta. Il decreto attuativo dei ministeri dell’Agricoltura, delle Imprese e dell’Economia, dotato di 100 milioni di nuovi fondi, permetterà alle Poste di riattivarsi dal 15 dicembre per fornire la Social Card alle famiglie che non sono riuscite a fare il primo acquisto entro il 15 settembre, garantendo 460 euro.

Le persone saranno avvisate dal Comune di residenza e avranno la possibilità di effettuare il primo acquisto entro il 31 gennaio. Chi riceverà solo il bonus benzina potranno spendere il resto entro il 15 marzo. I 77 euro del bonus benzina potranno essere spesi non solo presso distributori di carburante, ma anche per abbonamenti del trasporto pubblico locale o per vari cibi e bevande, come indicato dal Masaf.

La carta social spetta alle famiglie con Isee inferiore a 15mila euro. I beneficiari non devono presentare domanda perché vengono direttamente individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno tre persone), residenti nel territorio italiano. La titolarità di una certificazione Isee ordinario alla data del 12 maggio 2023 è il requisito essenziale di selezione per l’accesso al contributo.