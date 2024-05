Terribile incidente durante la festa patronale in onore della Madonna del Soccorso a San Severo, comune italiano di 49mila abitanti della provincia di Foggia, in Puglia. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, una giostra si è improvvisamente staccata dal supporto, precipitando per alcuni metri e causando il ferimento di diverse persone, tra cui alcuni bambini che si trovavano sulla struttura del luna park.

L’incidente è avvenuto nel luna park allestito per le celebrazioni della Madonna del Soccorso a San Severo. Almeno una dozzina di feriti, quattro dei quali sono stati trasportati in ospedale in codice rosso perché le loro condizioni erano gravissime, anche se sembra non siano in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine.

La Gazzetta del Mezzogiorno parla di almeno 12 feriti di cui 4 in gravi condizioni portati in ospedale. Tra loro ci sarebbero 9 minorenni. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto dopo la chiamata d’emergenza. Ma cosa è successo durante la serata di lunedì 20 maggio? Secondo le prime ricostruzioni, la giostra avrebbe ceduto per cause ancora da determinare, provocando una caduta da diversi metri di altezza.

Immediata la chiamata al 118, con l’arrivo degli operatori con numerose ambulanze giunte sul posto per prestare le prime cure ai feriti. Le persone coinvolte nell’incidente si trovavano tutte sulla giostra e all’arrivo dei soccorritori sono state stabilizzate e trasportate in ospedale. Alcuni feriti sono stati ricoverati in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate nella caduta, mentre altri feriti, con lesioni meno gravi, sono stati trattati sul posto o trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

San Severo (FG), cede una giostra. Nove minori in ospedale. Parla una madre: "Ieri mio figlio mi ha detto, la giostra non mantiene bene …". pic.twitter.com/EuO8nWgEeB — Tgr Rai Puglia (@TgrRaiPuglia) May 21, 2024

Tante le persone che hanno assistito all’incidente, perché la festa della Madonna del Soccorso di San Severo è un evento molto sentito in zona. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare i feriti dai rottami della giostra e mettere in sicurezza la zona. Ovviamente le forze dell’ordine lavorano per capire cosa possa aver provocato il cedimento della giostra.