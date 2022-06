“Ma che succede?”. Choc durante la processione: prima le urla, poi la paura e l’arrivo della polizia

Urla nel bel mezzo della processione. La vicenda è avvenuta a Siracura, nel siciliano, durante la celebrazione del Corpus Domini, quando un cittadino gambiano avrebbe assunto un atteggiamento minaccioso verso l’arcivescovo Francesco Lo Manto al termine della processione partita dal santuario Madonna delle lacrime.

Urla durante la processione e pronuncia “Allah akbar”, ovvero “Allah è grande”, nel bel mezzo dell’omelia dell’arcivescovo Francesco Lo Manto. L’uomo, un giovane gambiano di 24 anni con problemi psichici, è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Un atteggiamento minaccioso che avrebbe richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.





Urla durante la processione: l’intervento della polizia

“Non ci sono stati momenti di tensione al punto che molte persone che si trovavano in quel momento al Pantheon non hanno compreso nulla” e sul ragazzo: “Sappiamo che è un ragazzo con problemi di natura psichica, anzi mi è stato riferito che si sarebbe avvicinato al vescovo per manifestargli la sua benevolenza”.

Un altro particolare emerge dalle dichiarazioni rilasciate ancora dal testimone a BlogSicilia: “A riprova del fatto che non è accaduto nulla di sconvolgente, non c’è stata alcuna interruzione della cerimonia”. Ma per il 24enne scatta la denuncia.

L’atteggiamento del giovane, sprovvisto dei documenti, avrebbe insospettito i militari, facendo scattare il protocollo di sicurezza. Il 24enne sarebbe stato condotto in questura, per procedere nell’identificazione e per spiegare le sue intenzioni.

