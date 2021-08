Prima lo schianto, poi le fiamme. Lo chef è morto carbonizzato a poca distanza dal suo ristorante

L’auto che sbanda, esce di strada e prende fuoco. È morto così, in un tragico incidente, lo chef Simone Stefanel. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 agosto, intorno alle 16, sulla stradale provinciale 117, nel territorio del comune di Ponte di Piave. Il ristoratore trevigiano, 49 anni, lavorava per il ristorante di famiglia “Gabbiano” di Levada di Ponte di Piave ed era molto conosciuto in zona. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità locale.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti l’automobile su cui viaggiava Simone ha sbandato improvvisamente quando ormai era a pochi chilometri dal ristorante. La vettura, una Nissan Qashqai con alimentazione a gpl, è andata a schiantarsi contro gli alberi a bordo strada e si è incendiata. Simone Stefanel è rimasto intrappolato tra le fiamme e non ha avuto scampo.

Simone Stefanel stava viaggiando lungo viale Vittoria, la strada che collega la frazione di Busco a Levada, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della macchina. L’impatto con gli alberi del bordo carreggiata è stato fortissimo, provocando un grave danneggiamento dell’automobile e dando inizio all’incendio. I primi ad intervenire sono stati alcuni passanti che hanno tentato di spegnere le fiamme con un estintore. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, però, per lo chef trevigiano non c’era più nulla da fare.





L’elisoccorso arrivato sul posto è ripartito mentre i vigili del fuoco stavano ancora spegnendo le fiamme. Quando ci sono riusciti di Simone Stefanel era rimasto ben poco. Simone Stefanel lascia la moglie, una figlia, i genitori e due fratelli.

Purtroppo l’incidente fatale per Simone Stefanel non è l’unico di questi giorni. Nella stessa giornata un anziano è stato investito in centro a Monastier da un fuoristrada ed è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Inoltre poco dopo pranzo una 47enne è rimasta ferita in un incidente tra un’auto e una moto in via Molino a Morgano.