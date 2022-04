“Se n’è andato”. Simone non ce l’ha fatta: vittima di un malore a 30 anni

Se n’è andato a soli 30 anni Simone Massarut. Si è spento dopo che, alcune settimane fa, era sto colpito da un malore. Una tragedia sconvolge la comunità di Velletri e la scena musicale dei Castelli Romani. Bassista di 30 anni, molto conosciuto nell’area dei castelli ed anche nell’agro pontino. Il giovane originario di Velletri, che da qualche tempo si era trasferito ad Aprilia insieme alla compagna, lascia un vuoto enormi in tutti quelli che l’hanno conosciuto.



Increduli gli amici e i tanti musicisti che lo hanno conosciuto, che in queste ore sui social hanno lasciato tantissimi messaggi di cordoglio, ricordando con affetto Simone Massarut. A ricordarlo, tra gli altri, sono stati i fratelli Graziano e Lorenzo Cedroni (dei Big Chedars), che più volte avevano avuto l’onore di cantare accompagnati dal suo basso, lui che si destreggiava egregiamente anche col contrabbasso.





Simone Massarut, il dolore degli amici sui social



Un ricordo lo traccia quotodiano castellionline.it che scrive. “Tra le sue esibizioni più apprezzate, quella del settembre del 2020, al “Dove sono finito – Lariano Music Festival”, l’evento musicale a scopo benefico andato in scena nel ricordo del compianto Matteo Cavola, cui Simone Massarut aveva partecipato con passione ed entusiasmo, contribuendo così a raccogliere fondi per acquistare ausili motori e didattici per bambini con esigenze specifiche, da destinarsi alle scuole di Lariano”.



Il caso di Simone Massarut ricorda quello di Roberta Stortoni 49enne morta qualche settimana fa dopo essere stata colpita da un malore improvviso accusato sette giorni prima. Aveva lottato con tutte le sue forze all’ospedale di Ascoli, ma le cure dei medici non sono riuscite a salvarla. Era molto conosciuta e apprezzata dal suo paese di origine, ovvero Comunanza, situato proprio nell’Ascolano.



La sfortunata Roberta Stortoni aveva dovuto fare i conti con una gravissima tragedia un anno fa. Il fratello Marco era infatti prematuramente morto dopo essere rimasto vittima di un incidente, mentre era intento ad effettuare un’escursione sul Monte Vettore.

