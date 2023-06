Il commento di Piero Pelù sulla morte di Silvio Berlusconi. La morte di Berlusconi sta dominando le notizie e i commenti social delle ultime ore. Il Cavaliere ha esalato il suo ultimo respiro nella mattinata di oggi, lunedì 12 giugno, all’ospedale San Raffaele. Da tre giorni era ricoverato per un peggioramento delle sue condizioni di salute già instabili a causa di una leucemia mielomonicitica cronica e problemi polmonari e di cuore. Al suo capezzale sono arrivati tutti i figli, il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina.

>Incidente choc nel centro città, fidanzati travolti e uccisi da un’auto: avevano 16 e 17 anni

La premier Giorgia Meloni ha twittato: “Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e nel mondo dell’impresa. Con lui l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. Addio Silvio”. Ma c’è anche chi, come Piero Pelù, ha pubblicato commenti molto critici.

Leggi anche: “Ora non dite che lui…”. Silvio Berlusconi, l’attacco della famosa del momento





Tra i messaggi critici su Silvio Berlusconi nel giorno della sua morte c’è quello di Giorgia Soleri, ex di Damiano dei Maneskin. La scrittrice ha condiviso la copertina di un giornale on line che riporta la foto del Cavaliere e il titolo: “L’uomo che ha distrutto il Paese“. Ma in queste ore fa discutere anche il post di Piero Pelù. Il cantante ex dei Litfiba oggi solista ha pubblicato la foto della mano destra di Silvio Berlusconi intento a salutare con un riferimento al G8 di Genova del 2001.

Durante il G8 di Genova del 2001, mentre Silvio Berlusconi era presidente del consiglio, si verificarono alcuni gravi fatti di cronaca nera. I principali furono l’uccisione del manifestante Carlo Giuliani ad opera di un carabiniere, i pestaggi degli attivisti nella scuola Diaz e le torture di alcuni arrestati nella caserma di Bolzaneto. Piero Pelù ha voluto così ricordare questi fatti con un post nel quale scrive: “Siamo tutti figli di Silvio“.

Evidente l’intenzione ironica del post, ma tanti follower del cantautore lo hanno duramente criticato. C’è infatti chi ha scritto: “Non si riesce a capire molto il senso del post… ma conoscendo la tua opinione in merito di sicuro è ironico! Delle volte non è necessario pubblicare per forza qualcosa, o mettere un post a ca*** privo di empatia in pasto a dei cerebrolesi! basta tacere. Non l’ho mai votato!”. Un’altra utente commenta: “Preferisco e apprezzo post più seri almeno davanti alla morte di qualcuno… No Non capisco 😐 proprio questo post “ironico” ma sembra il momento di scherzare?”.

“È la decisione della famiglia”. Silvio Berlusconi, la nota ufficiale diffusa da Mediaset