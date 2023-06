Silvio Berlusconi di nuovo in ospedale. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa e c’è un po’ di preoccupazione attorno alle condizioni del leader di Forza Italia. Per il Cavaliere si tratta di un altro momento difficile dopo quello capitato due mesi fa. Ai primi di aprile scorso, infatti, anche i media stranieri, come Le Figaro, avevano fatto sapere: “Italia: Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano per un problema cardiaco”.

Un ricovero durato diversi giorni, più del previsto. L’ex premier era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo un mese e mezzo di ricovero. Erano stati ben sette i bollettini medici e due i videomessaggi registrati dallo stesso Berlusconi all’interno della struttura ospedaliera. Ora, nel primo pomeriggio di venerdì 9 giugno, si viene a sapere che Silvio Berlusconi si trova nuovamente al San Raffaele di Milano, accompagnato dalla scorta, ma non in terapia intensiva, bensì nel reparto Q1.

Il lungo ricovero in ospedale e la vicinanza dei familiari

Silvio Berlusconi era stato ricoverato il 5 aprile, ma già la settimana prima aveva trascorso tre giorni in ospedale. Il motivo del suo ricovero era una infezione polmonare emersa di una leucemia mielomonicitica cronica. Il Cavaliere era stato 12 giorni in terapia intensiva al piano -1 del settore Q del San Raffaele di Milano. Poi, una volta che lo stato clinico era migliorato dopo la risposta alle cure, Berlusconi era stato traseferito in un reparto di degenza ordinaria, sempre nello stesso padiglione.

Lo scorso 3 maggio era stato diramato l’ultimo bollettino sul suo quadro clinico ormai stabilizzato. Erano stati i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri a tranquillizzare tutti sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Ora arriva un altro ricovero e, anche se il leader di Forza Italia non si trova in terapia intensiva, si parla ancora una volta di una degenza di diversi giorni.

FLASH | Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano #ANSA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 9, 2023

Proprio per domani, sabato 10 giugno, era previsto un incontro ad Arcore con i maggiori esponenti del suo partito. Ma ovviamente la riunione è stata rinviata. Dopo essere stato dimesso a maggio scorso Silvio Berlusconi aveva detto: “Una emozione incredibile, un grande sollievo” e poi aveva aggiunto: “È stato un periodo angoscioso e difficile ma dopo il buio ho vinto ancora”.

