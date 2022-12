La scoperta choc in casa. Una sera tranquilla per Silvio, conosciuto come “Cilo”, 55 anni. La sera del 2 dicembre l’uomo ha cenato con la moglie Antonella, poi ha deciso di andare a trovare i genitori a casa. Una volta giunto nell’abitazione, ha aiutato la coppia a coricarsi e poi ha deciso di guardare la tv seduto sul divano. La tragedia è avvenuta improvvisamente e senza alcun preavviso.

Silvio Barina muore a 55 anni. A scoprire il corpo ormai privo di vita sarebbe stata la madre dell’uomo. Lo avrebbe chiamato più volte durante la notte, ma Silvio non rispondeva. Insospettita, la donna si è alzata e ha trovato il figlio seduto sulla poltrona con il telecomando in mano. Purtroppo Silvio non ha dato alcun cenno di vita. Non sono ancora state accertate le cause del decesso, ma si pensa che Silvio sia morto a causa di un malore improvviso. La notizia viene diffusa su Padova Oggi.

Silvio Barina muore a 55 anni. Il racconto choc della moglie Antonella

Appena 55 anni, molto unito ai genitori di cui si prendeva sempre cura, Silvio Barina prestava servizio come saldatore presso una ditta di Peraga di Vigonza. Viveva con la moglie a Barbariga vicino alla stazione dei treni ed era una persona molto conosciuta a Vigonza, per questo tutti lo conoscevano come “Cilo”. Un uomo buono e generoso, innamorato della sua famiglia e sempre pronto a donare un sorriso a tutti oltre che il suo supporto, proprio come ha sempre fatto con i genitori, non del tutto autonomi, che Silvio aveva deciso di accudire, unitamente agli impegni di lavoro e della propria famiglia.

Il racconto choc della moglie Antonella Fantinato riportato sulle pagine de Il Gazzettino: “Da un anno Silvio si era preso questo incarico che portava avanti con dedizione, costanza e impegno. Da circa quindici giorni i suoi genitori sono caduti e da soli faticano a stare in casa, e così Silvio dormiva da loro da due settimane. Ogni giorno andava avanti e indietro tra casa nostra, il lavoro e la casa dei genitori. E venerdì ha fatto esattamente le stesse cose. Mi è sembrato tranquillo, come al solito, il Silvio di sempre”.

La donna ha poi proseguito: “Verso mezzanotte la madre l’ha chiamato ripetutamente perché aveva bisogno che lui andasse in camera, ma non ha risposto. Allora si è alzata e l’ha trovato in poltrona ma era già morto Dev’essere stato colto da un malore nel sonno. Era da giorni che gli dicevo che non poteva sostenere quel carico: si alzava presto al mattino e andava da loro, poi di corsa a lavorare. A pranzo veniva a casa e poi ancora dai genitori. Rientrava in fabbrica e poi passava da loro per preparare la cena; poi veniva a casa a mangiare e tornava di nuovo per la notte dai genitori. Gli avevo detto che era il caso di cercare un aiuto, ma lui preferiva dedicarsi personalmente alla sua mamma ed al papà. Credo che si sia stancato troppo e il suo grande cuore buono ha ceduto”.

“Ora, dopo 26 anni insieme da sposati, e 5 da fidanzati, dovrò riprendere in mano la mia vita e trovare la forza di andare avanti senza Silvio. Non riesco nemmeno a pensarci, e non voglio. Non avevamo figli e lui era tutto il mio mondo”, ha poi concluso la moglie Antonella.