Stangata per i fumatori italiani, da domani 15 febbraio le sigarette saranno più care . Aumenti decisi nelle settimane scorse e all’interno della Legge di Bilancio. Scrive il Messaggero come: “Nello specifico crescerà l’importo fisso per unità di prodotto. Arriverà a 28 euro per 1.000 sigarette a partire dallo scorso 1° gennaio. Dal 2024 sarà 28,20 euro e dal 2025 passerà a 28,70 euro”.



“A prevederlo è il comma 122 dell’articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022 numero 197, relativo alle disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. L’intervento non riguarda solo le sigarette ma anche i sigari, il tabacco da fiuto, da mastico, da pipa e da inalazione”.

Sigarette, aumenti di 20 centesimi: le marche coinvolte



Quanto alle marche saliranno di 20 centesimi i prezzi di Chesterfield, Philip Morris, Winston e le Camel. Su anche le Marlboro, ma non tutte (per la tabella completa della accise clicca qui). Rincari anche per i prezzi di tabacco trinciato e di tutti i derivati. Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta: melassa per narghilè) . Tabacchi da inalazione senza combustione . Intanto Philip Morris ha annunciato, attraverso una nota, i risultati del 2022: al 31 dicembre sono oltre 17 milioni i fumatori adulti in tutto il mondo che sono passati ad Iqos e hanno abbandonato completamente le sigarette, di cui circa 2 milioni soltanto in Italia.



“Andiamo avanti a velocità crescente verso il nostro obiettivo di costruire un futuro senza sigarette, mettendo a disposizione dei fumatori adulti che non smettono le migliori tecnologie rese possibili da anni di ricerca e sviluppo”, ha affermato Marco Hannappel, Presidente Europa Sud Occidentale di Philip Morris International, che ha aggiunto.



“Oggi, da una parte, celebriamo un risultato importante: circa 2 milioni di fumatori in Italia sono passati a una valida alternativa senza combustione e hanno abbandonato completamente le sigarette; dall’altra, rilanciamo il nostro impegno grazie a una nuova tecnologia, pensata per semplificare ulteriormente la transizione dei fumatori più resistenti al cambiamento”.