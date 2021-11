Tromba d’aria, grandine, allagamenti ed esondazioni. La città italiana martoriata da maltempo

Il covid, le bollette da pagare e ora ci si mette pure il maltempo. In Sicilia è l’Apocalisse – che tra i suoi significati forse meno noti ha anche quello di ‘rivelazione’ – ma i cittadini per ora stanno solo soffrendo. Case devastate, fango dappertutto, allagamenti. E ancora, macchine ingoiate dall’asfalto che si apre.

Un macello. Sono diversi giorni che il meteo non dà tregua ai siciliani. Nemmeno una settimana fa era l’agrigentino al centro del ciclone, ora si parla di una tromba d’aria nel palermitano. A Termini Imerese si è abbattuto un violento temporale con pioggia fitta, tombini scoperchiati e strade allagate.

Un autentico nubifragio sta interessando diverse zone della Sicilia in queste ultime ore. Anche Enna e Trapani sono state fortemente colpite. La Sicilia è in ginocchio. Basta dare uno sguardo alle immagini per rendersi conto che la furia degli elementi sta creando danni davvero importanti.





Le immagini di una terribile tromba d’aria, scatenatasi stamattina di fronte a Marinella di Selinunte, stanno facendo il giro di web e social. E sono numerosi i cittadini molto preoccupati: “Speriamo non faccia danni”, “Speriamo non accada nulla di grave” e “Già solo guardare il video mette tanta paura” sono alcuni dei commenti.

Spaventosa tromba d’aria e grandinata a Marinella di Selinunte, paura nel Trapanese https://t.co/al9zDb452Z November 16, 2021

Maltempo, panico per una tromba d'aria nel Trapanese. Si è formata in mare di fronte a Marinella di Selinunte. #ANSA pic.twitter.com/YEBtBiwppn November 16, 2021

Ultim'ora

Sicilia in ginocchio dal maltempo. Nubifragi, grandinate e un impressionante tromba ha colpito la provincia di Trapani https://t.co/2yac5NPM6I November 16, 2021

Cosa succederà ancora nelle prossime ore lo sa solo Dio. Il Dipartimento di Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo gialla. Ma di fronte a un tale scenario si resta davvero senza parole. I disagi sono tanti, troppi. Forse, oltre a fare massima attenzione, l’unica cosa saggia da fare è pregare che tutto finisca il più presto possibile.