Imbarazzo a Sulmona per quanto successo domenica sera al parroco di Rivisondoli, don Daniel Arturo Cardenas, 50enne di origine colombiana, coinvolto in un incidente stradale mentre stava tornando da una cena con un collega. L’auto sulla quale i due viaggiavano si è scontrata contro il guardrail della quattro corsie di Sulmona, nei pressi di Santa Brigida.

Il parroco ha riportato una ferita alla testa non grave, curata con qualche punto di sutura ma è stato trovato positivo alla cocaina. In grandi quantità, visto che le tracce andavano oltre le mille unità, quindi tre volte superiori al valore “cut- off” ovvero le 300 unità sotto al quale il test risulta negativo.





Questo è stato sufficiente per la polizia stradale, arrivata sul posto chiamata dal prete stesso, per ritirargli la patente e procedere alla sua denuncia alla Procura di Sulmona per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il prete non risponde ai messaggi e chi prova a contattarlo al telefono riceve risposta alla segreteria telefonica. Dopo l’accaduto, dalla Curia è arrivata una comunicazione.

“Il vescovo e i sacerdoti della Diocesi di Sulmona-Valva sono dispiaciuti per l’incidente accaduto a don Daniel, gli sono vicini, lo accompagnano con la preghiera in questo momento particolare, esprimono vicinanza alla comunità parrocchiale e seguono con attenzione la situazione”, si legge nel comunicato. Dopo l’accaduto, don Daniel ha fatto perdere le proprie tracce. Lo hanno cercato a casa e per telefono, ma di lui non si hanno notizie e l’altro giorno non si è presentato a celebrare la messa.

I carabinieri, che ancora ieri lo cercavano per notificargli degli atti relativi ad un’altra vicenda, non hanno alcun riscontro: don Daniel Arturo Cardenas sembra insomma sparito nel nulla. La procura di Sulmona vuole capire cosa ci facesse in piena notte a cinquanta chilometri di distanza dalla sua parrocchia e ovviamente avere chiarimenti sulla cocaina. Con quali soldi l’ha acquistata, chi gliel’ha venduta e con chi l’ha consumata.