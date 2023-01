Un dolore immenso ha travolto la comunità di San Nicola la Strada, un paese in provincia di Caserta. Marco Marotta è morto per un malore improvviso, che ha letteralmente sconvolto tutti. Nessuno poteva nemmeno lontanamente immaginare cosa stesse per succedere e purtroppo anche lui sarà stato preso alla sprovvista. Ha avvertito un forte dolore al petto, mentre aveva aperto gli occhi subito dopo aver dormito. Ma a causa della sofferenza fisica, è andato a letto nuovamente e purtroppo non si è più risvegliato.

Marco Marotta è morto per un malore a soli 31 anni ed era molto apprezzato nella sua zona. Inutili i soccorsi in casa del 118. Struggente l’ultimo saluto del gruppo scout San Nicola la Strada 1, che ha postato: “Questo è ciò che non avremmo mai voluto scrivere. ‘Te l’avevo detto che sarebbe stata l’ultima mia caccia” ansimò Akela, “è stata una buona caccia per te fratellino?”. “Sono vivo e ne ho ucciso molti” “Bene così, io muoio …. Io muoio e vorrei morire vicino a te fratellino. Mowgli si prese sulle ginocchia la testa e con le braccia gli cinse il collo”.

Marco Marotta è morto per un malore improvviso

E poi il gruppo scout ha aggiunto: ‘”Sei un uomo fratellino, lupacchiotto mio prediletto, tu sei proprio un uomo. Ti devo la vita e oggi tu hai salvato il branco come io una volta salvai te. Tutti i debiti sono pagati, ora va dalla tua gente , luce dei miei occhi, questa caccia è finita. Torna al tuo popolo. ‘Dopo l’estate vengono le piogge e dopo le piogge la primavera. Torna alla tua gente torna all’uomo’. Ringraziamo tutti gli amici e le famiglie dei nostri ragazzi per la vicinanza e il supporto, per volontà della famiglia vi chiediamo di dispensare dai fiori, e devolvere come Marco ha sempre fatto, quanto desiderate. Restiamo a vostra disposizione per rendervi partecipi delle volontà della famiglia di Marco”.

Purtroppo questo malessere inaspettato gli ha stroncato troppo prematuramente la vita. Questo l’addio del sindaco del paese casertano, Vito Marotta: “Contribuire a costruire la Comunità vuol dire offrire il proprio servizio per la crescita della stessa. Marco lo ha fatto senza risparmio e tutti noi gli saremo per sempre grati. Un grande, commosso abbraccio stringa i suoi familiari”. Era quindi un capo scout molto amato per la sua bontà e umanità. Ad essere addolorati la sua famiglia e anche la sua fidanzata.

L’addio a Marco Marotta nel pomeriggio di lunedì 16 gennaio all’interno della chiesa Santa Maria degli Angeli. Un dramma assurdo, che ha lasciato sotto choc un’intera comunità. Un malore inatteso lo ha portato via per sempre dai suoi affetti ad appena 31 anni e con una vita intera ancora davanti a sé.