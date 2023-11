Giulia Cecchettin era già morta quando è stata gettata nel dirupo nei pressi di Barcis, da Filippo Turetta, l’ex fidanzato arrestato domenica in Germania. La giovane è stata colpita con un coltello, poi il corpo portato lontano in auto e buttato giù, fatto scivolare per circa cinquanta metri lungo un canalone vicino al lago in provincia di Pordenone, dove la 22enne è stata trovata nel primo pomeriggio di sabato.

L’autopsia di Giulia Cecchettin è in programma la prossima settimana. “Chi dimentica cancella” è lo striscione che ha aperto la fiaccolata organizzata domenica sera a Vigonovo (Venezia), con i testa i familiari della vittima. Migliaia le persone in strada, la piazza del paese si è riempita mentre risuonavano le note della musica preferita della studentessa 22enne.

“Per lei bruciate tutto”. Morte Giulia Cecchettin, la sorella Elena decide di parlare in diretta





Il padre di Giulia Cecchettin pubblica un messaggio della figlia

Il papà, che fino a questo momento si è mostrato forte, non ha trattenuto le lacrime che hanno rigato il viso anche di Elena, la sorella della vittima, ieri sera ospite a Dritto e rovescio ha parlato dell’ex fidanzato della sorella: “In questi giorni si è sentito parlare di Turetta, definito come mostro…ma lui mostro non è, perché mostro è colui che esce fuori dai canoni della nostra società, mentre lui è un uomo schiavo dei canoni della nostra società patriarcale”, ha detto Elena.

Anche il padre di Giulia, Gino Cecchettin, ha voluto lanciare un messaggio alle donne: “Guardatevi bene nella vostra relazione. Comunicare col papà, col fratello, con chiunque vi possa dare fiducia. Ma se avete anche solo il minimo dubbio che la relazione non sia quella che voi desiderate, comunicatelo, perché è solo in questo modo che avrete salva la vita, per non essere qui a celebrare di nuovo un altro femminicidio”.

E in queste ore Gino Cecchettin ha pubblicato l’ultimo messaggio inviato da Giulia. “Spero di non averti svegliato, sono andata a prendere l’autobus per fare colazione con i miei amici”, scrive Giulia, che conclude il messaggio con un “Ti voglio bene”. Papà Gino risponde: “Grazie amore, anche io, tanto”, si legeg nelal chat di Whatsapp. Migliaia i commenti al post pubblicato dal padre di Giulia: “Gino sei il papà di tutte noi oggi”, “Giulia non avrebbe potuto avere papà migliore di Lei”.