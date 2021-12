Trovate morte in casa. Madre e figlia, 71 e 48 anni, sono state trovate senza vita nel loro appartamento di Sesto San Giovanni, a Milano. La scoperta è stata fatta lunedì dai carabinieri dopo la segnalazione di alcuni conoscenti che avevano tentato di mettersi in contatto con loro senza riuscirci.

La donna più anziana, 71 anni, aveva problemi di salute e camminava a fatica. La figlia, 48 anni, ha lasciato un diario con scritte le sue volontà e il racconto degli ultimi giorni di vita, da quando la madre è morta in casa a seguito di una brutta caduta.

Nel diario il racconto di quei terribili giorni e la decisione di togliersi la vita dopo la morte della madre a cui era legatissima. Arrivati nell’appartamento di Sesto San Giovanni, alle porte del capoluogo lombardo, come riporta il sito TG Com 24, i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere della madre adagiato, in posizione supina, sopra alcune coperte, sul pavimento della camera da letto e la figlia impiccata alla maniglia della porta della cucina.





Accanto ai due corpi senza vita, trovati in avanzato stato di decomposizione, anche i cani delle donne. I tre cani sono stati trovati morti nella cuccia, segno che potrebbero essere stati avvelenati prima di farla finita. La Procura di Monza indaga sul caso e per accertare le cause della morte ha disposto l’autopsia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Non riuscendo a entrare dalla porta d’ingresso, i pompieri hanno utilizzato una autoscala per salire fino al terzo piano del palazzo in cui abitavano madre e figlia e hanno fatto la terribile scoperta. Le due donne vivevano in un completo stato di simbiosi e la 48enne, dopo la morte della madre, non è riuscita a sopportare il dolore.