Sergio Mattarella, chi è e cosa fa la nipote Maria. È la figlia di Piersanti

Sergio Mattarella, la notizia tira in ballo la nipote. Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, avrebbe nominato Maria Mattarella, nipote del presidente della Repubblica nonché segretaria generale di Palazzo d’Orléans alla guida della cabina di regia per il controllo sui fondi del Pnrr in Sicilia.

La nipote di Sergio Mattarella nominata segretario generale della Regione siciliana dalla giunta di Nello Musumeci. Lanciato un piano di investimenti europei attraverso la nascita di una task force che li segua passo dopo passo. Lo avrebbe spiegato Renato Schifani nel corso di una lunga intervista a Live Sicilia. “Come presidente della Regione, come siciliano, come utente della Sanità prometto che farò quanto in mio potere per eliminare situazioni del genere”.

Leggi anche: Sergio Mattarella, voci su dimissioni: “Chi è il prossimo presidente della Repubblica”





La nipote di Sergio Mattarella nominata segretario generale della Regione siciliana

E ancora per il presidente della Regione Sicilia un punto fondamentale posa nella cooperazione: “cooperare per un obiettivo superiore è il primo passo. Sono stato di recente al Policlinico e ho confermato l’impegno dell’impresa a consegnare i lavori definitivamente, con le certificazioni, entro novembre. Così è stata sbloccata l’impasse e, a Palermo, ci sarà, finalmente, un nuovo pronto soccorso, con sale operatorie e la degenza relativa alla chirurgia”.

Dunque Renato Schifani ha sottolineato l’intenzione di “chiedere al neo-assessore alla Sanità, dal giorno dopo del suo insediamento, di costituire, all’interno dell’assessorato, una task force ristretta e qualificata che, in tempi brevissimi, realizzi un rapporto approfondito sullo stato dei luoghi di tutte le aree d’emergenza siciliane, sottolineando eventuali disfunzioni e soluzioni”.

Il prossimo assessore alla Sanità? “Qualcuno che, per la propria storia, possa garantire equilibrio, professionalità, competenza e la capacità di individuare soluzioni”. Dunque a presiedere l’organismo sarà il segretario generale della Regione, Maria Mattarella, classe 1961, nipote di Sergio Mattarella e figlia dell’ex presidente della Regione Piersanti ucciso nel giorno dell’Epifania del 1980.