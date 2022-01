“Dove l’hanno uccisa”. Serena Mollicone, ci sono le prove: la conferma dei carabinieri

Serena Mollicone, il caso non è chiuso. Proprio oggi, venerdì 28 gennaio, è emerso un dettaglio importante. È accaduto nel corso del processo che vede il maresciallo dei carabinieri ed ex comandante della caserma di Arce Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco e il maresciallo Vincenzo Quatrale imputati per concorso in omicidio. Alla sbarra c’è anche l’appuntato Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento.

La ragazza venne ritrovata senza vita in un bosco il 3 giugno 2001 ad Anitrella, frazione del comune di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone. Secondo quanto ricostruito dal reparto di investigazioni scientifiche dell’Arma, meglio noto come Ris, i frammenti di legno trovati sul nastro che avvolgeva il corpo di Serena sono compatibili con la porta della caserma.

Sulla vicenda, che si trascina ormai da 20 anni, sono stati diversi i colpi di scena. Il teste Michele Fiorletti, il 16 luglio scorso, aveva deposto in aula: “Il figlio del maresciallo Mottola – le aveva confidato Serena – si fa le canne e spaccia, bell’esempio per Arce. Prima o poi lo vado a denunciare”. Secondo quanto sta emergendo adesso Serena Mollicone avrebbe urtato violentemente la testa sulla porta della caserma di Arce. I frammenti rinvenuti, composti da legno, resina e vernice potrebbero provenire proprio da lì.





Sono gli elementi che stanno uscendo fuori dalla fase dibattimentale del processo in corso. Come riporta Ciociaria Oggi le indagini si sono concentrate su “microframmenti sullo scotch che legava la testa di Serena Mollicone”. Questi alcuni degli elementi delle complesse indagini svolte dal Ris di Roma. Il maresciallo Casamassima e Scatamacchia, con il luogotenente Della Guardia, hanno spiegato che su 139 tracce isolate 28 sono ritenute per forma e composizione “chimicamente indistinguibile con il materiale che costituisce la porta”.

Il 21 gennaio scorso, inoltre, l’antropologa forense Cristina Cattaneo aveva rilevato “ecchimosi e contusioni avvenute quando c’era attività vitale” sul corpo di Serena Mollicone. Secondo la ricostruzione della superperizia i segni sono la conseguenza di “strattonamenti e pugni”. Dunque la giovane avrebbe tentato di difendersi. Le analisi, effettuate con tecnologia di ultima generazione, hanno individuato un trauma cranico nella ‘regione’ sinistra.

L’ipotesi è che Serena abbia sbattuto la testa contro la porta, da qui il trauma cranico e lo stordimento. A provocare la morte “per asfissia meccanica” avrebbe contribuito poi il sacchetto di plastica che le avvolgeva la testa. Un’ipotesi ritenuta dall’antropologa “molto probabile” anche se “non abbiamo elementi per dirlo con certezza”.